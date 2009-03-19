19 марта - День моряка-подводника

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. В 1906 г. по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей - подводные лодки, сообщает calend.ru. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них - «Дельфин» - была построена на Балтийском заводе в 1904 году.