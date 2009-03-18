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Здоровье тюменских школьников начинается с питания

18 марта 2009, 14:43
Во всех школах города Тюмени проходят классные часы на тему «Организация рационального питания школьников». Директора школ и департамент здравоохранения Тюменской области, объединившись, приняли решение рассказать ученикам о правильном питании.
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Тюмень

Связанно это решение с тем, что дети по окончанию школы имеют проблемы со здоровьем, которые связанны с неправильным питанием.

Только у 30% первоклассников имеются заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. После окончания школы, в конце одиннадцатого класса, цифра вырастает до 70 %. В связи с этой проблемой, появилась надобность в классных часах, на которых учащиеся смогут узнать о пользе и вреде своего рациона.

Педиатр Казакевич Надежда Владимировна рассказывает школьникам о необходимости правильного питания, об организации питания, которого должны придерживаться люди. Надежда Владимировна приводит в пример пирамиды питания, в которых указаны продукты по мере их полезности для человеческого организма. Вся информация предоставляется ученикам в виде компьютерной презентации. Для закрепления материала, школьникам показывают фотографию Джессики. Это девочка, которую родители кормили, только жирной пищей, и в семь лет, Джессика весила двести двадцать килограмм.

Мероприятие « Организация рационального питания школьников» не заканчивается на классных часах, беседы педиатра с учениками школ. Так же будут проходить родительские собрания, где будут проводиться беседы о пользе правильного питания с родителями учащихся.

#Новости#Тюмень#Здоровье#Школы#Медицина#Ксения#Общество
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