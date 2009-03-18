Здоровье тюменских школьников начинается с питания

Педиатр Казакевич Надежда Владимировна рассказывает школьникам о необходимости правильного питания, об организации питания, которого должны придерживаться люди. Надежда Владимировна приводит в пример пирамиды питания, в которых указаны продукты по мере их полезности для человеческого организма. Вся информация предоставляется ученикам в виде компьютерной презентации. Для закрепления материала, школьникам показывают фотографию Джессики. Это девочка, которую родители кормили, только жирной пищей, и в семь лет, Джессика весила двести двадцать килограмм.