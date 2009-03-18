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Выпущена первая читалка электронных книг с цветным экраном

18 марта 2009, 17:16
Компания Fujitsu выпустила первое в мире устройство для чтения электронных книг с цветным сенсорным экраном из электронной бумаги.

Оно называется Flepia и впервые было анонсировано в 2008 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Fujitsu.

Максимальное количество цветов, отображаемых дисплеем этого устройства, - 260 тысяч. Он выполнен из электронной бумаги. Минимальное время обновления изображения на экране Flepia - 1,8 секунды, максимальное - восемь секунд.

Диагональ экрана Flepia равна восьми дюймам, его разрешение - 1024х768 пикселей. Размеры устройства составляют 158х240х12,5 миллиметра, вес - 385 граммов.

Для хранения книг владельцам Flepia предлагается использовать карту памяти формата SD объемом до четырех гигабайт. Этого хватит для размещения около пяти тысяч книг. Время автономной работы Flepia - сорок часов.

Для загрузки данных в Fujitsu Flepia можно использовать как проводное соединение с компьютером, так и беспроводную связь. В устройстве есть модули Wi-Fi и Bluetooth. В настоящее время Flepia можно купить в Японии за 99750 иен, что составляет около тысячи долларов. Дата начала продаж Flepia в других регионах не сообщается.

В настоящее время устройства для чтения электронных книг на основе электронной бумаги выпускают несколько компаний, в том числе Sony и Amazon. Однако до появления Fujitsu Flepia ни у одной из таких читалок электронных книг не было цветного экрана.

Устройство для чтения электронных документов Fujitsu Flepia было анонсировано в октябре 2008 года. О его разработке представители Fujitsu заявили весной 2008 года. В середине февраля 2009 года оно было протестировано посетителями ресторана Termina Kinshicho Fujiya. Во время ожидания заказа они могли читать на экране Flepia, например, газету.

#Новости#Технологии#Таня
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