Выпущена первая читалка электронных книг с цветным экраном

Оно называется Flepia и впервые было анонсировано в 2008 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Fujitsu.
Максимальное количество цветов, отображаемых дисплеем этого устройства, - 260 тысяч. Он выполнен из электронной бумаги. Минимальное время обновления изображения на экране Flepia - 1,8 секунды, максимальное - восемь секунд.
Диагональ экрана Flepia равна восьми дюймам, его разрешение - 1024х768 пикселей. Размеры устройства составляют 158х240х12,5 миллиметра, вес - 385 граммов.
Для хранения книг владельцам Flepia предлагается использовать карту памяти формата SD объемом до четырех гигабайт. Этого хватит для размещения около пяти тысяч книг. Время автономной работы Flepia - сорок часов.
Для загрузки данных в Fujitsu Flepia можно использовать как проводное соединение с компьютером, так и беспроводную связь. В устройстве есть модули Wi-Fi и Bluetooth. В настоящее время Flepia можно купить в Японии за 99750 иен, что составляет около тысячи долларов. Дата начала продаж Flepia в других регионах не сообщается.
В настоящее время устройства для чтения электронных книг на основе электронной бумаги выпускают несколько компаний, в том числе Sony и Amazon. Однако до появления Fujitsu Flepia ни у одной из таких читалок электронных книг не было цветного экрана.
Устройство для чтения электронных документов Fujitsu Flepia было анонсировано в октябре 2008 года. О его разработке представители Fujitsu заявили весной 2008 года. В середине февраля 2009 года оно было протестировано посетителями ресторана Termina Kinshicho Fujiya. Во время ожидания заказа они могли читать на экране Flepia, например, газету.