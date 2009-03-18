Выпущена первая читалка электронных книг с цветным экраном

Для загрузки данных в Fujitsu Flepia можно использовать как проводное соединение с компьютером, так и беспроводную связь. В устройстве есть модули Wi-Fi и Bluetooth. В настоящее время Flepia можно купить в Японии за 99750 иен, что составляет около тысячи долларов. Дата начала продаж Flepia в других регионах не сообщается.