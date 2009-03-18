Владимир Якушев: строительство важнейших социальных объектов в Тобольске будет продолжено

Глава региона отметил, что строительство важнейших социальных объектов в Тобольске будет продолжено, их финансирование включено в программу капитальных вложений Тюменской области. «Выводите людей на объекты, движение на них должно идти полным ходом, проблем с финансированием не будет», - заявил Владимир Якушев.