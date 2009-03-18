Владимир Якушев: строительство важнейших социальных объектов в Тобольске будет продолжено

Губернатор познакомился с ходом строительства городского ЗАГСа, крытого хоккейного корта, реконструкцией двух городских школ, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава региона отметил, что строительство важнейших социальных объектов в Тобольске будет продолжено, их финансирование включено в программу капитальных вложений Тюменской области. «Выводите людей на объекты, движение на них должно идти полным ходом, проблем с финансированием не будет», - заявил Владимир Якушев.
Губернатор остался доволен ходом работ, на всех объектах строители неплохо продвинулись вперед, несмотря на сложную финансовую обстановку, начатые работы нигде остановлены
Отметим, что здание дворца бракосочетаний готово на 35% - выведен первый этаж, к концу года планируется завершить строительство ледового корта, к началу нового учебного года – сдать в эксплуатацию школы.
«Сложившаяся в экономике ситуация изменила приоритеты, мы откорректировали свою программу действий. На первом месте сегодня - трудозанятость людей, в том числе на предприятиях строительного комплекса и строительной индустрии, которую мы стареемся обеспечить работой за счет бюджетных заказов», - считает губернатор Владимир Якушев.