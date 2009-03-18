В Тюменской области подросток надругался над 8-летним мальчиком

Как установлено следствием, днём 9 марта 2009 года родственники подростка, проживавшие в Ялуторовске по соседству, попросили в их отсутствие принести в дом дрова. Несовершеннолетний согласился и пригласил помочь 8-летнего знакомого мальчика.
Находясь в доме, пользуясь отсутствием взрослых и своим превосходством в возрасте и физическом развитии, злоумышленник надругался над школьником.
В тот же день потерпевший рассказал о случившемся своей матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
11 марта текущего года несовершеннолетний подозреваемый по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключён под стражу.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.