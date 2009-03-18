В Тюменской области определены ставки на древесину

Валежная древесина – это лежащие на земле стволы или части деревьев. Образуется она при естественном отмирании деревьев, а также при ветровале, буреломе, снеголоме, снеговале, при повреждении насаждений вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами, а также при рубках. Вполне естественно, что у такой древесины уже последовало снижение технических качеств, а, следовательно, и ценности.