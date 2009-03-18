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В Тюменской области определены ставки на древесину

18 марта 2009, 15:29
Губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым подписано приложение к Постановлению Правительства Тюменской области «Об установлении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан».

В настоящее время при заключении с гражданами договоров купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд применяются ставки платы, установленные Постановлением Правительства Тюменской области от 22 января 2007 года № 4-п. Стоимость дровяной древесины данным постановлением утверждена в размере сорока рублей за один кубический метр.

Ставка платы за кубический метр дровяной валежной древесины устанавливается в размере один рубль. Это сделано по нескольким причинам. В первую очередь, для очистки лесов от такого рода древесины, обеспечения пожарной безопасности и оказания материальной помощи населению.

Валежная древесина – это лежащие на земле стволы или части деревьев. Образуется она при естественном отмирании деревьев, а также при ветровале, буреломе, снеголоме, снеговале, при повреждении насаждений вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами, а также при рубках. Вполне естественно, что у такой древесины уже последовало снижение технических качеств, а, следовательно, и ценности.

Согласно подписанному документу, ставки платы на деловую древесину устанавливаются в размере от сорока до двухсот восьмидесяти рублей за кубический метр в зависимости от породы и качества лесных насаждений, сообщает Nashgorod.ru отдел информации департамента информационной политики Тюменской области

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