В Тюмени состоялось первое занятие проекта «Строим мосты – Фотоаппараты в руках детей»

Для начала ребята внимательно изучали выданные им фотоаппараты: исследовали назначения разных кнопок, узнавали функции различных режимов. После внимательного знакомства с техникой, юные фотографы пробовали себя в роли моделей друг для друга. Полученные результаты тут же отсматривались мастером, выносились дельные замечания, и ребята пробовали снова, исправляя ошибки.