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В Тюмени состоялось первое занятие проекта «Строим мосты – Фотоаппараты в руках детей»

18 марта 2009, 10:41
14 марта в детском развивающем центре «Ступеньки» дети с диагнозом ДЦП и дети с нормой развития, разбившись на пары, начали обучаться мастерству фотографирования.
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Тюмень

14 марта в детском развивающем центре «Ступеньки» дети с диагнозом ДЦП и дети с нормой развития, разбившись на пары, начали обучаться мастерству фотографирования, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного фонда развития города Тюмени. Занятие вел известный тюменский фотограф – Игорь Самсонов, за плечами у которого большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями.

Для начала ребята внимательно изучали выданные им фотоаппараты: исследовали назначения разных кнопок, узнавали функции различных режимов. После внимательного знакомства с техникой, юные фотографы пробовали себя в роли моделей друг для друга. Полученные результаты тут же отсматривались мастером, выносились дельные замечания, и ребята пробовали снова, исправляя ошибки.

Уже по результатам первого занятия Игорь Самсонов особо отметил Анисомову Дарью. По его словам у нее есть задатки хорошего фотографа, умеющего найти интересные кадры. Интересно, что диагноз (ДЦП) не помешал Даше уверенно держать в руках фотоаппарат и фантазировать с постановками.

Напомним, что автором данного проекта является Региональная общественная организация инвалидов "Перспектива" г. Москва. В Тюмени проект реализуется детским развивающим центром «Ступеньки» в рамках «Программы поддержки молодежных инициатив» «Совета по международным исследованиям и обменам (Айрекс)» (США) и USAID при поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени и Управы Центрального административного округа Тюмени.

#Новости#Тюмень#Фотография#Инвалиды#Благотворительность#Ксения#Общество
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