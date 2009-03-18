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В России растет заболеваемость гриппом среди детей

18 марта 2009, 13:41
Интенсивность эпидемии гриппа и ОРВИ в целом по России постепенно снижается, при этом в детских возрастных группах рост заболеваемости продолжается.

Об этом сообщили во вторник в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по результатам мониторинга ситуации за неделю с 9 по 15 марта.

За этот период заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в среднем превысила эпидемические пороги в 32 городах и 7 субъектах РФ. При этом показатели ниже в сравнении с предыдущей неделей.

На данный момент "эпидемические пороги в среднем по всем возрастным группам превышены в Барнауле, Владимире, Вологде, Казани, Калуге, Кемерово, Норильске, Омске, Перми, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Уфе, Ульяновске, Челябинске, Ижевске, Иваново, Тюменской области и республике Марий Эл".

Повышенная заболеваемость в детских возрастных группах отмечена в Астрахани, Архангельске, Красноярске, Саратове, Ставрополе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Пскове, Кирове и Иркутске.

К доэпидемическим параметрам ситуация вернулась в Брянске, Калининграде, в Туве и на Алтае.

В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 6%. Всего заболело 80 тысяч 108 человек, что ниже эпидемического порога на 16,7%, при этом половина заболевших - дети. Уровень заболеваемости среди детей в группе от 3 до 6 лет по-прежнему превышает расчетный эпидемический порог на 30%, сообщили в службе.

По данным вирусологических исследований клинических материалов от больных гриппом и ОРВИ, за неделю причиной заболеваемости стали преимущественно вирусы группы А(H3N2), А(H1N1), для которых характерен "резкий подъем и столь же резкое снижение заболеваемости".

Полного окончания эпидемического сезона вирусологи ожидают к середине апреля.

Специалисты не устают напоминать о том, что своевременно проведенная вакцинация позволяет либо не заболеть гриппом, либо перенести его в достаточно легкой форме. Непривитый ребенок или пожилой человек может получить тяжелые осложнения: пневмонию, менингит, осложнение на сердце.

Однако россияне не спешат на вакцинацию. В этом году от нее отказались 90% населения страны. Причем в качестве основной причины отказа они называют именно боязнь осложнений.

#Новости#Грипп#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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