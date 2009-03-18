В России растет заболеваемость гриппом среди детей

Об этом сообщили во вторник в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по результатам мониторинга ситуации за неделю с 9 по 15 марта.
За этот период заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в среднем превысила эпидемические пороги в 32 городах и 7 субъектах РФ. При этом показатели ниже в сравнении с предыдущей неделей.
На данный момент "эпидемические пороги в среднем по всем возрастным группам превышены в Барнауле, Владимире, Вологде, Казани, Калуге, Кемерово, Норильске, Омске, Перми, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Уфе, Ульяновске, Челябинске, Ижевске, Иваново, Тюменской области и республике Марий Эл".
Повышенная заболеваемость в детских возрастных группах отмечена в Астрахани, Архангельске, Красноярске, Саратове, Ставрополе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Пскове, Кирове и Иркутске.
К доэпидемическим параметрам ситуация вернулась в Брянске, Калининграде, в Туве и на Алтае.
В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 6%. Всего заболело 80 тысяч 108 человек, что ниже эпидемического порога на 16,7%, при этом половина заболевших - дети. Уровень заболеваемости среди детей в группе от 3 до 6 лет по-прежнему превышает расчетный эпидемический порог на 30%, сообщили в службе.
По данным вирусологических исследований клинических материалов от больных гриппом и ОРВИ, за неделю причиной заболеваемости стали преимущественно вирусы группы А(H3N2), А(H1N1), для которых характерен "резкий подъем и столь же резкое снижение заболеваемости".
Полного окончания эпидемического сезона вирусологи ожидают к середине апреля.
Специалисты не устают напоминать о том, что своевременно проведенная вакцинация позволяет либо не заболеть гриппом, либо перенести его в достаточно легкой форме. Непривитый ребенок или пожилой человек может получить тяжелые осложнения: пневмонию, менингит, осложнение на сердце.
Однако россияне не спешат на вакцинацию. В этом году от нее отказались 90% населения страны. Причем в качестве основной причины отказа они называют именно боязнь осложнений.