В России растет заболеваемость гриппом среди детей

В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 6%. Всего заболело 80 тысяч 108 человек, что ниже эпидемического порога на 16,7%, при этом половина заболевших - дети. Уровень заболеваемости среди детей в группе от 3 до 6 лет по-прежнему превышает расчетный эпидемический порог на 30%, сообщили в службе.