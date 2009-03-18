Шаттл "Дискавери" пристыковался к МКС

Около 2:00 среды по московскому времени люки между шаттлом и МКС откроются, и астронавты перейдут на борт станции.
Входящий в состав экипажа шаттла астронавт Коити Ваката заменит пробывшую на МКС 121 день бортинженера Сандру Магнус и, как отмечает Agence France-Presse, станет первым японцем в составе экипажа станции.
"Дискавери" пробудет на орбите восемь дней: за это время астронавты совершат три выхода в открытый космос и завершат установку солнечных батарей станции, смонтировав их последний, четвертый, комплект. Изначально планировалось, что выходов в космос будет четыре, однако из-за того, что старт "Дискавери" несколько раз откладывался, их количество было сокращено, как и длительность миссии.
Первый выход в космос запланирован на 19 марта. Следующие два выхода состоятся 21 и 23 марта. 25 марта "Дискавери" отстыкуется от МКС и 28 марта вернется на Землю.
Напомним, что старт "Дискавери" переносился шесть раз и состоялся 16 марта по московскому времени - более чем на месяц позже изначально запланированной даты. Задержка была связана с многочисленными проверками клапанов, поддерживающих давление в топливных баках, а также с обнаруженной неисправностью в системе подачи топлива, приведшей к его утечке.