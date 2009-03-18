Шаттл "Дискавери" пристыковался к МКС

"Дискавери" пробудет на орбите восемь дней: за это время астронавты совершат три выхода в открытый космос и завершат установку солнечных батарей станции, смонтировав их последний, четвертый, комплект. Изначально планировалось, что выходов в космос будет четыре, однако из-за того, что старт "Дискавери" несколько раз откладывался, их количество было сокращено, как и длительность миссии.