С начала года цены в России выросли на 4,7 процента

По данным статистической службы, за неделю с 11 по 16 марта цены в стране выросли на 0,2 процента, а с начала марта - на 0,6 процента. Больше всего увеличились цены на сахар-песок и чай - на 1,9 процента и 1 процент соответственно. Говядина, замороженная рыба, рис и макаронные изделия подорожали в среднем на 0,6-0,7 процента.
В то же время Росстат отмечает, что снизились цены на подсолнечное масло, которое за неделю подешевело на 0,5 процента. Кроме того, также упала стоимость бензина и дизельного топлива - на 0,6 и 0,8 процента соответственно.
В конце февраля помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, что по итогам текущего года уровень инфляции может составить 13-15 процентов. В 2008 году рост потребительских цен достиг 13,3 процента - рекордного показателя с 2002 года.