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С начала года цены в России выросли на 4,7 процента

18 марта 2009, 17:15
Рост потребительских цен в России с начала текущего года достиг 4,7 процента. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Росстата. Годом ранее за тот же период инфляция составила 4,2 процента.

По данным статистической службы, за неделю с 11 по 16 марта цены в стране выросли на 0,2 процента, а с начала марта - на 0,6 процента. Больше всего увеличились цены на сахар-песок и чай - на 1,9 процента и 1 процент соответственно. Говядина, замороженная рыба, рис и макаронные изделия подорожали в среднем на 0,6-0,7 процента.

В то же время Росстат отмечает, что снизились цены на подсолнечное масло, которое за неделю подешевело на 0,5 процента. Кроме того, также упала стоимость бензина и дизельного топлива - на 0,6 и 0,8 процента соответственно.

В конце февраля помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, что по итогам текущего года уровень инфляции может составить 13-15 процентов. В 2008 году рост потребительских цен достиг 13,3 процента - рекордного показателя с 2002 года.

#Новости#Покупка-продажа#Ксения#Экономика
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