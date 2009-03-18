С начала года цены в России выросли на 4,7 процента

По данным статистической службы, за неделю с 11 по 16 марта цены в стране выросли на 0,2 процента, а с начала марта - на 0,6 процента. Больше всего увеличились цены на сахар-песок и чай - на 1,9 процента и 1 процент соответственно. Говядина, замороженная рыба, рис и макаронные изделия подорожали в среднем на 0,6-0,7 процента.