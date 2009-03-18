С 1 апреля на Тюменском отделении СвЖД начнется капитальный ремонт пути

В том числе на более чем 130 километрах запланирован капитальный ремонт пути с укладкой нового рельсового полотна. Основные силы будут направлены на грузонапряженные перегоны, находящиеся на участке от Тюмени до Камышлова, на главном ходу Тюменского отделения.