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С 1 апреля на Тюменском отделении СвЖД начнется капитальный ремонт пути

18 марта 2009, 11:35
Летние путевые работы на Тюменском отделении СвЖД начнутся 1 апреля и продлятся до 14 июля. За это время будет уложено 69 стрелочных переводов и отремонтировано разными видами ремонта 166 км. пути.

В том числе на более чем 130 километрах запланирован капитальный ремонт пути с укладкой нового рельсового полотна. Основные силы будут направлены на грузонапряженные перегоны, находящиеся на участке от Тюмени до Камышлова, на главном ходу Тюменского отделения.

На ремонте пути будут задействованы работники 3-х дистанций пути Тюменского отделения (Камышловской, Тюменской, Ишимской), а также две путевых машинных станции: ПМС- 254 и ПМС-290, оснащенные оборудованием и техникой, необходимыми для проведения ремонта железнодорожного полотна. ПМС будут работать на одном перегоне, посменно. Таким образом, ремонт пути удастся выполнить в более короткие сроки.

Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД, ремонт железнодорожного полотна будет проводиться в периоды технологических окон. То есть в то время, когда движение поездов на определенном участке пути минимально. Пропуск пассажирских поездов будет осуществляться согласно расписанию.

#Новости#Железные дороги#Тюменская область#Ксения#Общество
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