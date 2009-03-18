С 1 апреля на Тюменском отделении СвЖД начнется капитальный ремонт пути

В том числе на более чем 130 километрах запланирован капитальный ремонт пути с укладкой нового рельсового полотна. Основные силы будут направлены на грузонапряженные перегоны, находящиеся на участке от Тюмени до Камышлова, на главном ходу Тюменского отделения.
На ремонте пути будут задействованы работники 3-х дистанций пути Тюменского отделения (Камышловской, Тюменской, Ишимской), а также две путевых машинных станции: ПМС- 254 и ПМС-290, оснащенные оборудованием и техникой, необходимыми для проведения ремонта железнодорожного полотна. ПМС будут работать на одном перегоне, посменно. Таким образом, ремонт пути удастся выполнить в более короткие сроки.
Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД, ремонт железнодорожного полотна будет проводиться в периоды технологических окон. То есть в то время, когда движение поездов на определенном участке пути минимально. Пропуск пассажирских поездов будет осуществляться согласно расписанию.