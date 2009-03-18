Ростовская учительница обвиняет Меладзе в плагиате

В суд обратилась 36-летняя преподавательница вокала из Ростова-на-Дону Ядвига Псэпковская, пишет "Комсомольская правда".
"Я послала в Москву диск с записью своей композиции "Повзрослевшая любовь" еще в декабре", заявила дончанка. По ее словам, она даже взяла в кредит видеокамеру и в стенах ростовской школы № 51 сняла клип на сочиненную ею песню.
Константин Меладзе, по мнению Псэпковской, попросту украл ее композицию для своей протеже Приходько. Женщина считает, что результаты самого отборочного этапа были умышленно сфальсифицированы. "Когда я услышала песню в ее исполнении, то просто обомлела! Мелодия лишь немногим отличается от моей, всего лишь изменен ритмический рисунок".
"То, что сделали на ОРТ, - обычное воровство! Ведь, отправляя свой клип на конкурс, в предисловии я указала, что не даю согласия на предварительные и скрытые просмотры без обязательной трансляции в прямом эфире!", - продолжает учительница.
"Это скандал мирового уровня, я не побоюсь этого слова, - подытожила неудавшаяся конкурсантка, - но я приложу все силы, и этот плагиат не будет звучать в мае на "Евровидении-2009"!".
Сам Меладзе комментировать эту ситуацию отказался, заявив, что это всего лишь истерия вокруг конкурса.