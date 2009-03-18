Ростовская учительница обвиняет Меладзе в плагиате

Константин Меладзе, по мнению Псэпковской, попросту украл ее композицию для своей протеже Приходько. Женщина считает, что результаты самого отборочного этапа были умышленно сфальсифицированы. "Когда я услышала песню в ее исполнении, то просто обомлела! Мелодия лишь немногим отличается от моей, всего лишь изменен ритмический рисунок".