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«Прометей» объединит подростков Ишима

18 марта 2009, 11:42
С января 2009 года на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима начал свою работу подростковый клуб «Прометей», сообщает Nashgorod.ru пресс-служба областного центра «Семья».

Клуб организован специалистами центра при содействии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ишима с целью организации полезно-значимой деятельности подростков в свободное от учебной деятельности время, а также профилактики правонарушений и преступлений. В настоящее время клуб посещают около 50 несовершеннолетних.

Мероприятия в подростковом клубе достаточно разнообразны и интересны: от задушевных, трогательных бесед до подвижных турниров на свежем воздухе.

Очередное мероприятие клуба «Прометей» - Пинтбольный турнир – начнется 21 марта 2009, в 11 ч. (г. Ишим, ул. Ленина, 26).

#Новости#Ишим#Подростки#Социальное обслуживание#Ксения#Общество
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