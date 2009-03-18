«Прометей» объединит подростков Ишима

Клуб организован специалистами центра при содействии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ишима с целью организации полезно-значимой деятельности подростков в свободное от учебной деятельности время, а также профилактики правонарушений и преступлений. В настоящее время клуб посещают около 50 несовершеннолетних.
Мероприятия в подростковом клубе достаточно разнообразны и интересны: от задушевных, трогательных бесед до подвижных турниров на свежем воздухе.
Очередное мероприятие клуба «Прометей» - Пинтбольный турнир – начнется 21 марта 2009, в 11 ч. (г. Ишим, ул. Ленина, 26).