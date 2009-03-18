Представители ТГНГУ едут обсуждать стратегию развития высшей школы России

Перспективные направления взаимодействия образовательного и бизнес-сообществ в условиях финансово-экономического кризиса обсуждались уже в декабре 2008 года на заседании Совета Российского Союза ректоров. Предлагались пути решения проблем, возникших в сотрудничестве образования и бизнеса. «Бизнес хочет уйти из партнёрства с вузами - заявил член Совета Федерации Глеб Фетисов, - но не стоит забывать о том, кто будет зарабатывать им прибыль в будущем». То, что бизнес нуждается в новых знаниях – это факт, и высшая школа должна сформировать контент с отраслевой и ситуативной спецификой, в сложившейся ситуации ей необходимо найти «индивидуальный подход» к взаимоотношениям с бизнесом.