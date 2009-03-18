Представители ТГНГУ едут обсуждать стратегию развития высшей школы России

В Москву едут ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов и президент нефтегазового университета Юрий Конев. Об этом сообщает центр информации, рекламы и маркетинга вуза.
В частности, на Съезде будет обсуждаться положение российского образования в условиях глобальных проблем, актуальные вопросы реформы национального образования, а также новые формы взаимодействия высшей школы на международном уровне.
Перспективные направления взаимодействия образовательного и бизнес-сообществ в условиях финансово-экономического кризиса обсуждались уже в декабре 2008 года на заседании Совета Российского Союза ректоров. Предлагались пути решения проблем, возникших в сотрудничестве образования и бизнеса. «Бизнес хочет уйти из партнёрства с вузами - заявил член Совета Федерации Глеб Фетисов, - но не стоит забывать о том, кто будет зарабатывать им прибыль в будущем». То, что бизнес нуждается в новых знаниях – это факт, и высшая школа должна сформировать контент с отраслевой и ситуативной спецификой, в сложившейся ситуации ей необходимо найти «индивидуальный подход» к взаимоотношениям с бизнесом.
Высшая школа, находясь сегодня в условиях, диктуемых новой экономикой, должна умело реагировать на потребности рынка труда, доказывать свою полезность для бизнеса и, в частности, для предприятий, для которых кризис уже стал реальностью. Здесь главной задачей высшей школы является создание системы переподготовки кадров, повышения их квалификации.
Уже в этом году возникнет проблема трудоустройства выпускников. Поскольку идут огромные сокращения штатов, молодые специалисты не смогут осуществить свои планы на получение престижной работы. И здесь высшей школе необходимо скоординировать подготовку специалистов в соответствии с реальными потребностями экономики, направить молодого человека на верный путь: пойти работать в те сферы экономики, которые поддержит государство, а, следовательно, которые будут нуждаться в кадрах: малый бизнес, развитие импортозамещения, сельского хозяйства.
По мнению министра Минобрнауки Андрея Фурсенко, проблемы высшей школы как хозяйствующего субъекта уже возникли и будут возникать. Это связано с уменьшением внебюджетной части доходов. Безусловно, и стратегия, и тактика работы вузов должна меняться. При этом необходимо строить перспективные планы, заглядывая далеко вперёд, чтобы и через пять лет быть востребованным и соответствовать реалиями новой экономики, новой социальной жизни.
Тюменский государственный нефтегазовый университет в упреждающем режиме выстраивает и реализует перспективную стратегию своего развития. Многие проблемы, о которых будет идти речь на съезде, уже решаются. Внедряются инновационные проекты в образовании, более восьмидесяти предприятий, в том числе и зарубежных, заключили договоры о подготовке кадров и совместной научной деятельности, работают программы дополнительного образования, и, что особенно важно для нынешних условий, выпускники ТюмГНГУ уже адаптированы к современному рынку труда, так как еще на студенческой скамье познакомились с основами предпринимательства.
Обсуждение этих и других вопросов будет продолжено на предстоящем съезде Российского Союза ректоров. Кто из лидеров российских вузов предложит обществу эффективные пути совершенствования образования, которые обеспечат ему стабильность, результативность и лидерство на мировом рынке, покажет время!