Несмотря на сложную ситуацию, строительство многих объектов в Тюмени идет

В «Кулига-парке» смогут одновременно отдыхать до 500 человек. Кроме того, это еще и новые рабочие места. На период строительства предполагается задействовать до 120 рабочих и инженерно-технических работников, а затем обслуживать посетителей клуба станут 60 сотрудников, большинство из которых планируется рекрутировать из жителей близлежащих населенных пунктов. Земля под комплекс уже оформлена, с источниками финансирования тоже определились, есть у застройщиков и своя производственная база. Строительство начнется уже с апреля 2009 года и планируется завершить в три этапа. Уже на первом этапе – до конца 2009 года – здесь намерены возвести общественный центр, конгресс-центр, автостоянку, один из спорт-отелей, оборудовать зоны для сноутюбинга, катания на горных лыжах и учебного катания, а также установлена система искусственного снегообразования.