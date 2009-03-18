Несмотря на сложную ситуацию, строительство многих объектов в Тюмени идет

«Несмотря на сложную ситуацию, строительство многих объектов идет, а, значит, остается необходимость в продуманных градостроительных решениях», - заявил на заседании губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе губернатора, из трех проектов, представленных вниманию членов совета, в наибольшей степени готовности оказался проект строительства загородного спортивно-оздоровительного клуба «Кулига-парк». Представитель ООО «Дардиель-СКИ» Виктор Гощар рассказал, что в километре от деревни Кулига недалеко от областного центра, на площади более 98 гектаров расположится всесезонный спортивно-оздоровительный клуб. Летом здесь можно будет заняться спортивным ориентированием, поиграть в волейбол, баскетбол, футбол, другие игры, заняться теннисом, спортивным туризмом. А зимой посетителей ждут другие развлечения – горнолыжная трасса, площадка для сноуборда, склон для сноутюбинга (надувных санок со специальным прочным днищем). По проекту в комплекс зданий клуба войдут общественный и конгресс-центр, модульный спорт-отель, спорт-отели других типов, автостоянки, лечебно-восстановительные корпуса.
В «Кулига-парке» смогут одновременно отдыхать до 500 человек. Кроме того, это еще и новые рабочие места. На период строительства предполагается задействовать до 120 рабочих и инженерно-технических работников, а затем обслуживать посетителей клуба станут 60 сотрудников, большинство из которых планируется рекрутировать из жителей близлежащих населенных пунктов. Земля под комплекс уже оформлена, с источниками финансирования тоже определились, есть у застройщиков и своя производственная база. Строительство начнется уже с апреля 2009 года и планируется завершить в три этапа. Уже на первом этапе – до конца 2009 года – здесь намерены возвести общественный центр, конгресс-центр, автостоянку, один из спорт-отелей, оборудовать зоны для сноутюбинга, катания на горных лыжах и учебного катания, а также установлена система искусственного снегообразования.
У членов совета возникли некоторые сомнения относительно финансовых расчетов по проекту. Владимир Якушев заметил, что никто не хочет «совать палки в колеса» застройщиков, но область заинтересована в том, чтобы начавшаяся стройка не «забуксовала» из-за недостатка средств. Поэтому по поручению губернатора в администрации Тюменского района будет создана рабочая группа, которая поможет детально разобраться в этом вопросе. В целом проект одобрен, и контролировать ход его реализации будет глава района.
Проект делового центра на перекрестке ул.Герцена-Первомайской, о котором рассказали генеральный директор фирмы-заказчика (ООО «Шторх») Ирина Журавкова и автор проекта Анастасия Ляхова (ООО «Авторский проект»), - по сути всего лишь эскизное предложение. Члены совета рекомендовали также создать совместно с муниципалитетом рабочую группу. Она займется согласованием наиболее важных сторон проекта – вопросов разработки транспортной схемы вокруг делового центра и возможности подведения инженерных сетей к нему.
На доработку отправлен и проект общественно-жилого комплекса в районе улиц Водопроводная – Сакко – Орджоникидзе.
Кроме того, участники заседания обсудили ход реализации поручений совета. Так, начальник главного управления строительства региона Евгений Мискевич сообщил, что закончена ревизия въездных знаков на границах городских округов и муниципальных районов области. В настоящий момент большинство их соответствуют предъявляемым требованиям. Только две стелы на автомобильных дорогах федерального значения находятся в неудовлетворительном состоянии. За их содержание отвечает ФГУ «Уралуправдор», в адрес которого направлено письмо о необходимости заменить, или привести в надлежащий вид эти сооружения.
Итог работы совета подвел губернатор: «Мониторинг показывает, что в области продолжается строительство 70% начатых объектов, и это по-прежнему требует большого внимания со стороны региональных и муниципальных органов власти». Владимир Якушев подчеркнул, что наряду с современностью архитектурного облика и технической оснащенностью новостроек, немаловажно, чтобы они вписывались в исторически сложившийся облик населенных пунктов. «И, конечно, - добавил он, - возводимые сегодня здания должны учитывать возможность инженерных коммуникаций и развитие транспортных развязок».