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На трассе под Тюменью столкнулись грузовик и "десятка": погиб человек

18 марта 2009, 10:34
1 человек погиб, 8 получили травмы вчера на тюменских дорогах. Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД области.
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Тюмень

Около 8.00 на 15 км автодороги Тюмень–Боровский–Богандинский столкнулись грузовой автомобили ЗИЛ и ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель ЗИЛа не предоставил преимущество «десятке» при выезде со второстепенной дороги. В результате столкновения 26-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась, 29-летний водитель получил рану кисти, двое пассажиров, 23-х и 47-ми лет, доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами.

В 8.15 в областном центре на пешеходном переходе на ул. Тимуровцев автомобилем "Хонда" совершен наезд на юных пешеходов – двух школьников 8-ми и 9-ти лет. У детей ушибы.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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