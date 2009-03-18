На трассе под Тюменью столкнулись грузовик и "десятка": погиб человек

Около 8.00 на 15 км автодороги Тюмень–Боровский–Богандинский столкнулись грузовой автомобили ЗИЛ и ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель ЗИЛа не предоставил преимущество «десятке» при выезде со второстепенной дороги. В результате столкновения 26-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась, 29-летний водитель получил рану кисти, двое пассажиров, 23-х и 47-ми лет, доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами.