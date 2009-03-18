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Музыканты записали песню для Coca-Cola

18 марта 2009, 19:51
Как сообщает Rolling Stone, в записи композиции "Open Happiness" приняли участие Си-Ло Грин из дуэта Gnarls Barkley, Патрик Стамп из группы Fall Out Boy, вокалист Panic at the Disco Брэндон Ури, Трэвис Маккой из коллектива Gym Class Heroes и молодая исполнительница Джанелль Монэ.

Известные американские музыканты записали песню для рекламы компании Coca-Cola.

Песню, написанную Бачем Уолкером и Си-Ло Грином, можно послушать на сервисе MySpace, а также приобрести вместе с ремиксом в исполнении Polow Da Don в онлайн-магазине iTunes. В мае будет презентован видеоклип на композицию. Часть доходов с продаж трека пойдет на благотворительность.

Композиция "Open Happiness" станет частью одноименной масштабной рекламной кампании Coca-Cola, заявленной как ребрендинг. Компания рассчитывает, что слоган и песня "Open Happiness" станет для Coca-Cola тем же, чем стала "I'm Loving It" для McDonald's.

#Новости#Музыка#Реклама#Таня#Общество
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