Музыканты записали песню для Coca-Cola

Известные американские музыканты записали песню для рекламы компании Coca-Cola.
Песню, написанную Бачем Уолкером и Си-Ло Грином, можно послушать на сервисе MySpace, а также приобрести вместе с ремиксом в исполнении Polow Da Don в онлайн-магазине iTunes. В мае будет презентован видеоклип на композицию. Часть доходов с продаж трека пойдет на благотворительность.
Композиция "Open Happiness" станет частью одноименной масштабной рекламной кампании Coca-Cola, заявленной как ребрендинг. Компания рассчитывает, что слоган и песня "Open Happiness" станет для Coca-Cola тем же, чем стала "I'm Loving It" для McDonald's.