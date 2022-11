Музыканты записали песню для Coca-Cola

Как сообщает Rolling Stone, в записи композиции "Open Happiness" приняли участие Си-Ло Грин из дуэта Gnarls Barkley, Патрик Стамп из группы Fall Out Boy, вокалист Panic at the Disco Брэндон Ури, Трэвис Маккой из коллектива Gym Class Heroes и молодая исполнительница Джанелль Монэ.