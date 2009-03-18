Музыканты записали песню для Coca-Cola

Песню, написанную Бачем Уолкером и Си-Ло Грином, можно послушать на сервисе MySpace, а также приобрести вместе с ремиксом в исполнении Polow Da Don в онлайн-магазине iTunes. В мае будет презентован видеоклип на композицию. Часть доходов с продаж трека пойдет на благотворительность.