Мутко: создадим позитивные интернет-игры

«Мы запретить интернет не можем, но мы будем обязательно выходить в интернет с позитивными играми – такая работа будет проводиться, она запланирована и выделены ресурсы», – заявил Мутко.
Также Мутко отметил, что 54% молодежи занимаются физкультурой и спортом. В системе спорта есть 6 тыс. специальных детских спортивных школ, в которых занимаются 3,5 млн молодых ребят.
В то же время Мутко отметил, что государство поставило амбициозную задачу к 2020 году увеличить количество молодежи, занимающейся спортом, до 80% для чего, в частности, будут введены новые образовательные стандарты. Так, как минимум, три часа в неделю в школах должны будут отводиться для занятий физкультурой, также три часа может быть выделено на дополнительные занятия.
«Далее будет принято решение при каждой школе создать спортивные клубы», – отметил Мутко