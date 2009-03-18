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Мутко: создадим позитивные интернет-игры

18 марта 2009, 18:35
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ будет создавать в интернете позитивные компьютерные игры, в которых не будет жестокости, сообщил во вторник в Госдуме глава ведомства Виталий Мутко.

«Мы запретить интернет не можем, но мы будем обязательно выходить в интернет с позитивными играми – такая работа будет проводиться, она запланирована и выделены ресурсы», – заявил Мутко.

Также Мутко отметил, что 54% молодежи занимаются физкультурой и спортом. В системе спорта есть 6 тыс. специальных детских спортивных школ, в которых занимаются 3,5 млн молодых ребят.

В то же время Мутко отметил, что государство поставило амбициозную задачу к 2020 году увеличить количество молодежи, занимающейся спортом, до 80% для чего, в частности, будут введены новые образовательные стандарты. Так, как минимум, три часа в неделю в школах должны будут отводиться для занятий физкультурой, также три часа может быть выделено на дополнительные занятия.

«Далее будет принято решение при каждой школе создать спортивные клубы», – отметил Мутко

#Новости#Россия#Спорт#Интернет#Ксения
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