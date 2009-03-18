Мутко: создадим позитивные интернет-игры

В то же время Мутко отметил, что государство поставило амбициозную задачу к 2020 году увеличить количество молодежи, занимающейся спортом, до 80% для чего, в частности, будут введены новые образовательные стандарты. Так, как минимум, три часа в неделю в школах должны будут отводиться для занятий физкультурой, также три часа может быть выделено на дополнительные занятия.