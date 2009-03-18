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Медведев оставил россиянам комментарий в собственном блоге

18 марта 2009, 09:52
Президент России Дмитрий Медведев впервые вступил в диалог по одной из тем в своем блоге. Глава государства во вторник ответил на комментарии к своему видеообращению на тему развития массового спорта в стране.

В своем комментарии к дискуссии россиян о спортивной культуре президент призвал посетителей блога рассказать о примерах успешного развития дворового спорта. "Говорят, легче всего учиться на примерах. И я хочу предложить тем, кто знает успешные примеры развития "дворового" спорта, кто сам занимается этим, - рассказать об этом в блоге. Думаю, многим будет интересно и полезно. В том числе и мне. Может быть, удастся познакомиться воочию с одним из таких примеров во время поездок по стране", - написал президент.

Медведев впервые ответил на комментарии пользователей, тем самым он, по сути, начал прямой диалог с интернет-сообществом, отмечает ИТАР-ТАСС.

Напомним, видеопост Медведева был размещен в блоге президента 12 января. Это обращение стало одним из наиболее популярных: свои комментарии к нему оставили 1105 интернет-пользователей.

Именно эта запись вызвала ранее скандал и обвинения в цензуре. Как выяснилось, на сайт не пропускались комментарии с упоминаниями о ЧП на Алтае, где разбившихся на вертолете VIP-чиновников уличили в нелегальном отстреле с воздуха редких горных баранов.

После того, как факт цензуры получил огласку – несколько сообщений на тему чиновничьего беспредела все-таки "пропустили".

#Новости#Медведев#Блоги#Таня#Общество
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