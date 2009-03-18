Медведев оставил россиянам комментарий в собственном блоге

В своем комментарии к дискуссии россиян о спортивной культуре президент призвал посетителей блога рассказать о примерах успешного развития дворового спорта. "Говорят, легче всего учиться на примерах. И я хочу предложить тем, кто знает успешные примеры развития "дворового" спорта, кто сам занимается этим, - рассказать об этом в блоге. Думаю, многим будет интересно и полезно. В том числе и мне. Может быть, удастся познакомиться воочию с одним из таких примеров во время поездок по стране", - написал президент.