Медведев оставил россиянам комментарий в собственном блоге

В своем комментарии к дискуссии россиян о спортивной культуре президент призвал посетителей блога рассказать о примерах успешного развития дворового спорта. "Говорят, легче всего учиться на примерах. И я хочу предложить тем, кто знает успешные примеры развития "дворового" спорта, кто сам занимается этим, - рассказать об этом в блоге. Думаю, многим будет интересно и полезно. В том числе и мне. Может быть, удастся познакомиться воочию с одним из таких примеров во время поездок по стране", - написал президент.
Медведев впервые ответил на комментарии пользователей, тем самым он, по сути, начал прямой диалог с интернет-сообществом, отмечает ИТАР-ТАСС.
Напомним, видеопост Медведева был размещен в блоге президента 12 января. Это обращение стало одним из наиболее популярных: свои комментарии к нему оставили 1105 интернет-пользователей.
Именно эта запись вызвала ранее скандал и обвинения в цензуре. Как выяснилось, на сайт не пропускались комментарии с упоминаниями о ЧП на Алтае, где разбившихся на вертолете VIP-чиновников уличили в нелегальном отстреле с воздуха редких горных баранов.
После того, как факт цензуры получил огласку – несколько сообщений на тему чиновничьего беспредела все-таки "пропустили".