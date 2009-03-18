Мастера восточных танцев и фламенко встретятся в Тюмени

Конкурс проводится впервые Западно-Сибирской федерацией современных, народных и восточных танцев «Алима» (г. Сургут). Как сообщила Ольга Покришень, заявки уже подали участники из Нижневартовска, Сургута, Тобольска, Ишима и Тюмени. Уровень подготовки различный – допускаются как ученики и учителя фитнес-центров, так и специализированных студий. Львиная доля участниц – исполнительницы танца живота, поэтому танцорам фламенко будут особенно рады.