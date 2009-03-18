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Мастера восточных танцев и фламенко встретятся в Тюмени

18 марта 2009, 15:14
Открытый Кубок города Тюмени по восточным танцам и фламенко состоится 4 апреля в ДКиТ «Торфяник» (ул. Малышева, 26).
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Тюмень

Конкурс проводится впервые Западно-Сибирской федерацией современных, народных и восточных танцев «Алима» (г. Сургут). Как сообщила Ольга Покришень, заявки уже подали участники из Нижневартовска, Сургута, Тобольска, Ишима и Тюмени. Уровень подготовки различный – допускаются как ученики и учителя фитнес-центров, так и специализированных студий. Львиная доля участниц – исполнительницы танца живота, поэтому танцорам фламенко будут особенно рады.

Начало конкурсной программы - в 9 часов, гала-концерт - в 19 часов. Приходите, зрелище будет ярким!

#Новости#Тюмень#Танцы#Спорт#Ксения
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