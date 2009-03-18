Лидер мадагаскарской оппозиции провозгласил себя президентом

"Равалуманана [бывший президент] ушел в отставку. Ушли в отставку премьер-министр и члены его кабинета. Я нахожусь во главе переходного правительства. Таким образом, можете называть меня президентом", - заявил Ражуелина в телефонном разговоре с журналистами французского телеканала LCI.
Новый глава государства пообещал провести законные президентские выборы в течение двух лет, а также выразил надежду на то, что народ Мадагаскара поддержит его на посту президента страны.
"Народ дает власть и народ власти лишает. Народ требует, чтобы я встал во главе государства, и мы выполняем это требование", - подчеркнул Ражуелина.
На вопрос, знает ли он о местонахождении отстраненного от власти президента Равалумананы, Ражуелина ответил, что не располагает такой информацией, а также добавил, что никогда не требовал его ареста. По словам Ражуелины, не он требует ареста бывшего президента, но мадагаскарский закон, который и должен определить дальнейшую судьбу Равалумананы. По некоторым данным, Равалуманана просил политического убежища в посольстве США в Антананариву, однако Госдеп США опроверг эту информацию.
Политическое противостояние между президентом Равалумананой и оппозицией обострилось на Мадагаскаре в январе 2009 года. По всему острову начались столкновения сторонников оппозиции с полицией; главный оппозиционер Ражуелина объявил себя главой государства, а президент Равалуманана в ответ на это уволил его с поста мэра мадагаскарской столицы Антананариву. Конец политическому противостоянию между Равалумананой и Ражуелиной был положен 16 марта, когда в президентский дворец в Антананариву вошла мадагаскарская армия. Вскоре после этого глава государства был вынужден подать в отставку, а военные передали власть 34-летнему Ражуелине.