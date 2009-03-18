Лидер мадагаскарской оппозиции провозгласил себя президентом

Политическое противостояние между президентом Равалумананой и оппозицией обострилось на Мадагаскаре в январе 2009 года. По всему острову начались столкновения сторонников оппозиции с полицией; главный оппозиционер Ражуелина объявил себя главой государства, а президент Равалуманана в ответ на это уволил его с поста мэра мадагаскарской столицы Антананариву. Конец политическому противостоянию между Равалумананой и Ражуелиной был положен 16 марта, когда в президентский дворец в Антананариву вошла мадагаскарская армия. Вскоре после этого глава государства был вынужден подать в отставку, а военные передали власть 34-летнему Ражуелине.