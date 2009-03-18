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ФАС потребовала расширить список льготных автомобилей

18 марта 2009, 19:21
Федеральная антимонопольная служба РФ может возбудить дело в отношении Минпромторга о нарушении антимонопольного законодательства в том случае, если это ведомство не включит продукцию автозаводов "Автотор" и "ТагАЗ" в список автомобилей для госзакупок и в перечень моделей, на которые правительство будет предоставлять субсидии по автокредитам, сообщил начальник управления контроля промышленности ФАС Алексей Ульянов.

По словам Ульянова, ФАС уже проводит проверку в Минпромторге РФ. "Срок изменения перечней истекает сегодня (18 марта). Если мы не получим внятных объяснений по поводу не включения автомобилей этих предприятий в перечни и если в эти перечни не будут внесены изменения, то мы возбудим антимонопольное дело по статье 15 закона "О защите конкуренции" - ограничение конкуренции госорганов", - заявил он.

Стоит напомнить, что в список автомобилей, которые будут закупаться в рамках госзаказа, действительно не попали грузовики, выпускаемые на "ТагАЗе", а в перечене моделей, покупка которых будет субсидироваться правительством, не оказалось ни одной модели "Автотора" и "ТагАЗа". У "Автотора", формально, нет ни одной модели, попадающей в обозначенные еще в прошлом году премьер-министром РФ Владимиром Путиным рамки (до 350 тысяч рублей), однако в опубликованном Минпромторгом списке оказалось несколько моделей других марок, которые стоят больше 350 тысяч рублей. Из продукции "Автотора" в список "льготников", в таком случае, могли бы попасть базовые версии седана и хэтчбека Chevrolet Aveo, цены на которые начинаются с 380 тысяч рублей.

Зато у "ТагАЗа" есть модель, полностью удовлетворяющая всем требованиям для получения льготных автокредитов - это Hyundai Accent, который в самой дешевой комплектации продается за 329 тысяч рублей, а в более дорогой версии - за 359 тысяч рублей.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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