ФАС потребовала расширить список льготных автомобилей

Стоит напомнить, что в список автомобилей, которые будут закупаться в рамках госзаказа, действительно не попали грузовики, выпускаемые на "ТагАЗе", а в перечене моделей, покупка которых будет субсидироваться правительством, не оказалось ни одной модели "Автотора" и "ТагАЗа". У "Автотора", формально, нет ни одной модели, попадающей в обозначенные еще в прошлом году премьер-министром РФ Владимиром Путиным рамки (до 350 тысяч рублей), однако в опубликованном Минпромторгом списке оказалось несколько моделей других марок, которые стоят больше 350 тысяч рублей. Из продукции "Автотора" в список "льготников", в таком случае, могли бы попасть базовые версии седана и хэтчбека Chevrolet Aveo, цены на которые начинаются с 380 тысяч рублей.