Для тюменских безработных есть вакансии

Стабилизации ситуации на рынке труда способствует также реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Основные направления развития в области содействия занятости населения Тюменской области» на 2009-2011годы. С октября по декабрь 2008г. трудоустроено 3 407 человек, с начала 2009г. года - 1 267 человек, из которых 1 027 – безработных граждан. В числе трудоустроенных на общественные работы направлено 247 человек. К профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации по направлению органов службы занятости приступило 1214 безработных граждан, в том числе под конкретные рабочие места обучается более 100 безработных граждан, остальные по востребованным на рынке труда профессиям. Профессиональная подготовка осуществляется на базе 35 образовательных учреждений по 61 профессии (специальности), 52 из которых рабочие.