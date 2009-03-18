Для тюменских безработных есть вакансии

В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8 856 безработных граждан. Из числа зарегистрированных безработных с начала года при содействии центров занятости населения было трудоустроено более 1000 граждан.
Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области, уровень регистрируемой безработицы в среднем по области в настоящее время составляет 1,07% от численности экономически активного населения, а напряженность на рынке рабочей силы, т.е. численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию – 0,7. В областном банке вакансий на сегодняшний день содержится 12 715 вакансий.
Устойчивый спрос сохраняется на такие профессии как: штукатур (976), дорожный рабочий (724), каменщик (570), бетонщик (390), плотник (379), монтажники (273), арматурщик (328), слесарь (283), водитель (317), электрики (118), электрогазосварщики (103). Это в основном рабочие специальности. Среди служащих востребованы сегодня медицинские сестры (282) и младший медицинский персонал (169), менеджеры (282), милиционеры (268), врачи (213), инженеры (208), продавцы (157), преподаватели (104).
С октября 2008 г. служба занятости населения Тюменской области осуществляет еженедельный мониторинг организаций, планирующих увольнения работников в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников. Вопросы предполагаемого сокращения работников находятся под постоянным контролем органов власти и еженедельно в оперативном порядке рассматриваются территориальными антикризисными комиссиями, под руководством глав муниципальных образований. Данная работа показывает свою эффективность.
К концу декабря 2008 г. наметилась тенденция, когда предприятия, ранее заявившие о сокращении работников, впоследствии нашли возможность сохранить свои трудовые коллективы. Сегодня уже 42 организации официально отказались от намерений сокращать штат сотрудников, благодаря чему сохранены рабочие места для 703 человек.
Стабилизации ситуации на рынке труда способствует также реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Основные направления развития в области содействия занятости населения Тюменской области» на 2009-2011годы. С октября по декабрь 2008г. трудоустроено 3 407 человек, с начала 2009г. года - 1 267 человек, из которых 1 027 – безработных граждан. В числе трудоустроенных на общественные работы направлено 247 человек. К профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации по направлению органов службы занятости приступило 1214 безработных граждан, в том числе под конкретные рабочие места обучается более 100 безработных граждан, остальные по востребованным на рынке труда профессиям. Профессиональная подготовка осуществляется на базе 35 образовательных учреждений по 61 профессии (специальности), 52 из которых рабочие.
В 2009 году значительно расширена сеть учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования для обучения безработных и незанятых граждан, используется база учебно-курсовых комбинатов. Профессиональное обучение безработных граждан планируется осуществлять по 155 профессиям в 42 учреждениях профессионального и дополнительного образования. В то время как в 2008 г. безработных обучали по 78 профессиям в 29 учреждениях.