Дешевую "Ладу" на базе "Калины" сделают молодежной

По словам президента "АвтоВАЗа", в ближайшем будущем автозавод планирует вывести на рынок не только эту модель, но и более дорогой автомобиль класса "С". "Я сам езжу на таком в Тольятти. Поверьте, он очень презентабельно выглядит", - заявил Алешин. На базе какой платформы построена вторая новинка "АвтоВАЗа" пока не сообщается