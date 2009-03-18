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Дешевую "Ладу" на базе "Калины" сделают молодежной

18 марта 2009, 09:34
Президент "АвтоВАЗа" Борис Алешин официально подтвердил наличие у автозавода планов по разработке дешевой модели на базе Lada Kalina.

"Мы планируем создать low-cost автомобиль на базе Kalina. Этот автомобиль будет стильным и молодежным", - сообщил Алешин.

По словам президента "АвтоВАЗа", в ближайшем будущем автозавод планирует вывести на рынок не только эту модель, но и более дорогой автомобиль класса "С". "Я сам езжу на таком в Тольятти. Поверьте, он очень презентабельно выглядит", - заявил Алешин. На базе какой платформы построена вторая новинка "АвтоВАЗа" пока не сообщается

Стоит напомнить, что у "АвтоВАЗа" на данный момент есть только одна платформа класса "С", которая была разработана совместно с фирмой Magna. На базе этого шасси "ВАЗ" планировал наладить выпуск целого семейства автомобилей "гольф-класса", включая кроссовер, однако после того, как совладельцем "АвтоВАЗа" стала французская компания Renault, данный проект был свернут.

Кроме того, осенью прошлого года "АвтоВАЗ" приобрел у компании Renault лицензию на выпуск легковых автомобилей на платформах Renault R90, F90 и B0, однако для выпуска автомобилей класса "С" ни одна из них не подходит. Под этими аббревиатурами скрываются "тележки" для седана Renault Logan и универсала Logan MCV, а также хэтчбека Sandero.

#Новости#Молодежь#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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