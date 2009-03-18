АвтоВАЗ получит "эксклюзивную поддержку" от властей?

Компания рассчитывает на 26 млрд. руб. Одним из возможных вариантов помощи, отметил президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин, является допэмиссия или увеличение капитала "Ростехнологий (владелец 25% акций завода). Пока этот вариант не согласован с акционерами АвтоВАЗа в лице "Тройки Диалог" и французского концерна Renault (владеют по 25% + 1 акция).
26 млрд. руб. АвтоВАЗ просит у государства с октября, большая часть (14 млрд. руб.) необходима на погашение денежной задолженности перед поставщиками. Оставшиеся 12 млрд. руб. нужно "на поддержание текущей деятельности", сказал Алешин. Некоторые из поставщиков («Сок») уже прекращали заводу отгрузку комплектующих. Дело в том, что не всех устраивает существующая схема оплаты. «АвтоВАЗ» предложил поставщикам погашать 70% долгов векселями, а 30% — деньгами. На прошлой неделе «АвтоВАЗ» заявил, что поставки за 2008 г. будут оплачены по вексельной схеме, а за 2009 г. — деньгами.
Вариант с допэмиссией возник потому, что те механизмы господдержки, которые существуют (например, госгарантии), «АвтоВАЗу» не подходят, пояснил Борис Алешин. Максимальный размер госгарантий – 10 млрд. рублей. Механизм выдачи госгарантий предполагает ответственность заемщика, если он не вернет кредиты банкам, они могут начать процесс его банкротства, несмотря на госгарантии.
По словам Алешина, комиссия Шувалова готова "отнестись к АвтоВАЗу эксклюзивно и персонифицировано". Какой именно механизм помощи будет выбран, определится через две-три недели. Источник «Ведомостей» говорит, что на совещании рассматривались три варианта: допэмиссия, госгарантии и льготное кредитование.
Кроме государства «АвтоВАЗ» рассчитывает и на помощь Renault. «Нам может быть дана семилетняя рассрочка совместно российским и французским банком», - сказал Алешин. По данным газеты, речь идет о семилетнем займе в Societe Generale на 165 млн. евро.
Эксперты говорят, что вариант допэмиссий маловероятен, так как Renault и "Тройка Диалог" покупать акции завода не готовы. Специалисты считают, что самым вероятным является предоставление кредитов. В случае с «АвтоВАЗом» государство все-таки может пойти на увеличение максимальной суммы госгарантий, отмечают они.