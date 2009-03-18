АвтоВАЗ получит "эксклюзивную поддержку" от властей?

26 млрд. руб. АвтоВАЗ просит у государства с октября, большая часть (14 млрд. руб.) необходима на погашение денежной задолженности перед поставщиками. Оставшиеся 12 млрд. руб. нужно "на поддержание текущей деятельности", сказал Алешин. Некоторые из поставщиков («Сок») уже прекращали заводу отгрузку комплектующих. Дело в том, что не всех устраивает существующая схема оплаты. «АвтоВАЗ» предложил поставщикам погашать 70% долгов векселями, а 30% — деньгами. На прошлой неделе «АвтоВАЗ» заявил, что поставки за 2008 г. будут оплачены по вексельной схеме, а за 2009 г. — деньгами.