Администрация Ямала подпишет соглашения с японской и канадской компаниями

В её рамках намечено подписание протокола намерений о сотрудничестве между администрацией автономного округа и компанией ZEDi. Визит представителей двух компаний организован по инициативе губернатора Ямала Юрия Неёлова с целью обсуждения дальнейшей стратегии реализации совместных проектов.
Основным предметом протокола намерений о сотрудничестве между администрацией ЯНАО и компанией ZEDi является договоренность об установлении двусторонних отношений в сфере внедрения и размещения передовых технологий в нефтегазовом комплексе, защиты окружающей среды, создания условий для дальнейших инвестиций и обмена опытом в области обработки и передачи информационных данных.
В планах представителей канадской и японской компаний - рабочая встреча с заместителем губернатора Сергеем Коноваловым и директором департамента природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса округа Сергеем Русаковым, - сообщает пресс-служба главы региона.
Корпорация Sumitomo - это одна из крупнейших торговых компаний Японии. Штаб-квартира корпорации находится в Токио, 150 представительств расположены в семидесяти странах по всему миру. Сотрудничество компании ZEDi и корпорации Sumitomo осуществляется на протяжении последних трех лет. Цель сотрудничества - работа на российском рынке. Задача совместной работы - способствовать продвижению продуктов и наработок ZEDi в регионах Российской Федерации. Сложившиеся долгосрочные деловые отношения корпорации Sumitomo и ОАО «Газпром» послужили эффективной базой для тестового внедрения современного технического решения компании ZEDi на месторождении Медвежье.