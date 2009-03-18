Администрация Ямала подпишет соглашения с японской и канадской компаниями

Корпорация Sumitomo - это одна из крупнейших торговых компаний Японии. Штаб-квартира корпорации находится в Токио, 150 представительств расположены в семидесяти странах по всему миру. Сотрудничество компании ZEDi и корпорации Sumitomo осуществляется на протяжении последних трех лет. Цель сотрудничества - работа на российском рынке. Задача совместной работы - способствовать продвижению продуктов и наработок ZEDi в регионах Российской Федерации. Сложившиеся долгосрочные деловые отношения корпорации Sumitomo и ОАО «Газпром» послужили эффективной базой для тестового внедрения современного технического решения компании ZEDi на месторождении Медвежье.