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Администрация Ямала подпишет соглашения с японской и канадской компаниями

18 марта 2009, 16:22
Сегодня в Салехарде состоится встреча вице-губернатора Ямала Виктора Казарина с представителями компании ZEDi (Канада) и Sumitomo Corporation (Япония).
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Ямал

В её рамках намечено подписание протокола намерений о сотрудничестве между администрацией автономного округа и компанией ZEDi. Визит представителей двух компаний организован по инициативе губернатора Ямала Юрия Неёлова с целью обсуждения дальнейшей стратегии реализации совместных проектов.

Основным предметом протокола намерений о сотрудничестве между администрацией ЯНАО и компанией ZEDi является договоренность об установлении двусторонних отношений в сфере внедрения и размещения передовых технологий в нефтегазовом комплексе, защиты окружающей среды, создания условий для дальнейших инвестиций и обмена опытом в области обработки и передачи информационных данных.

В планах представителей канадской и японской компаний - рабочая встреча с заместителем губернатора Сергеем Коноваловым и директором департамента природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса округа Сергеем Русаковым, - сообщает пресс-служба главы региона.

Корпорация Sumitomo - это одна из крупнейших торговых компаний Японии. Штаб-квартира корпорации находится в Токио, 150 представительств расположены в семидесяти странах по всему миру. Сотрудничество компании ZEDi и корпорации Sumitomo осуществляется на протяжении последних трех лет. Цель сотрудничества - работа на российском рынке. Задача совместной работы - способствовать продвижению продуктов и наработок ZEDi в регионах Российской Федерации. Сложившиеся долгосрочные деловые отношения корпорации Sumitomo и ОАО «Газпром» послужили эффективной базой для тестового внедрения современного технического решения компании ZEDi на месторождении Медвежье.

#Новости#Ямал#Таня#Политика
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