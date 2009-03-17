Жителя Тюменской области, надругавшегося над 13-летним мальчиком, ждет суд

24 октября 2008 года в вечернее время Алексей Ильин в состоянии алкогольного опьянения находился на остановке общественного транспорта. В это время мимо проходил 13-летний мальчик. Ильин решил удовлетворить свои сексуальные потребности и стал нагло домогаться подростка. Получив отказ, он избил несовершеннолетнего, а потом притащил его к колодцу. Злоумышленник силой наклонил мальчика в колодец, угрожая сбросить в воду. Подавив волю подростка, Ильин совершил в отношении него сексуальные действия.