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Жителя Тюменской области, надругавшегося над 13-летним мальчиком, ждет суд

17 марта 2009, 16:17
Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Омутинского района, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика

Прокуратурой Омутинского района направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего Алексея Ильина, обвиняемого по п.п. «в», «д» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего).

24 октября 2008 года в вечернее время Алексей Ильин в состоянии алкогольного опьянения находился на остановке общественного транспорта. В это время мимо проходил 13-летний мальчик. Ильин решил удовлетворить свои сексуальные потребности и стал нагло домогаться подростка. Получив отказ, он избил несовершеннолетнего, а потом притащил его к колодцу. Злоумышленник силой наклонил мальчика в колодец, угрожая сбросить в воду. Подавив волю подростка, Ильин совершил в отношении него сексуальные действия.

О совершенном преступлении бабушка потерпевшего заявила в правоохранительные органы. Мальчик - сирота, мать у него умерла, а отца нет, сообщает прокуратура области.

В ходе следствия насильнику предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч.2 ст. 132 УК РФ.

После утверждения прокуратурой района обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Омутинский районный суд для рассмотрения по существу.

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