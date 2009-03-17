Жителя Тюменской области, надругавшегося над 13-летним мальчиком, ждет суд

Прокуратурой Омутинского района направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего Алексея Ильина, обвиняемого по п.п. «в», «д» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего).
24 октября 2008 года в вечернее время Алексей Ильин в состоянии алкогольного опьянения находился на остановке общественного транспорта. В это время мимо проходил 13-летний мальчик. Ильин решил удовлетворить свои сексуальные потребности и стал нагло домогаться подростка. Получив отказ, он избил несовершеннолетнего, а потом притащил его к колодцу. Злоумышленник силой наклонил мальчика в колодец, угрожая сбросить в воду. Подавив волю подростка, Ильин совершил в отношении него сексуальные действия.
О совершенном преступлении бабушка потерпевшего заявила в правоохранительные органы. Мальчик - сирота, мать у него умерла, а отца нет, сообщает прокуратура области.
В ходе следствия насильнику предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч.2 ст. 132 УК РФ.
После утверждения прокуратурой района обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Омутинский районный суд для рассмотрения по существу.