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Земельные участки тюменцам должны быть предоставлены - пусть строят

17 марта 2009, 10:49
Необходимо удовлетворять стремление жителей области строить свои дома. Об этом говорил губернатор Владимир Якушев на заседании антикризисного штаба, которое состоялось 16 марта в правительстве Тюменской области.
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Тюмень

Губернатор считает, что нельзя допускать никаких заминок и проволочек с предоставлением земельных участков. Муниципалитетам совместно с департаментом имущественных отношений поручено проанализировать и отладить это направление работы.

Начальник главного управления Центрального Банка РФ по Тюменской области Сергей Попов проинформировал собравшихся о состоянии банковской сферы в регионе. По его словам, банковская система находится в состоянии напряженной стабильности. С ним согласен и Владимир Якушев, который заметил, что банковская система сохранила ликвидность и способна оперативно, без задержек производить все расчеты - сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

О ситуации на рынке жилья доложил начальник главного управления строительства Евгений Мискевич. Управление оказывает всестороннюю помощь строительным организациям в приведении в порядок разрешительных документов. Сегодня такая работа ведется с двенадцатью компаниями. Пять объектов выведены из бездействия – на двух работы возобновлены, на трех идет накопление строительных материалов, в апреле строительство продолжится.

Обсуждая план капитальных вложений, глава региона обратил внимание, что при строительстве за счет бюджета необходимо максимально использовать материалы местных производителей: «По обеспечению продовольствием мы такие вопросы сняли, должны держать на контроле и ситуацию со строительными материалами - это позволит обеспечить работой коллективы десятков предприятий области».

Областная программа содействия занятости населения действует уже в полном объеме. По всем направлениям ведется серьезная работа. Заместитель губернатора Наталья Шевчик рассказала, что за неделю на 11 увеличилось количество заключенных договоров на организацию временных рабочих мест, в работе еще 26 договоров. Количество зарегистрированных безработных увеличилось за неделю на 389 человек или на 0,11%, за этот же период существенно выросло и количество вакансий – на 2275 человек.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
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