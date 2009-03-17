Земельные участки тюменцам должны быть предоставлены - пусть строят

Областная программа содействия занятости населения действует уже в полном объеме. По всем направлениям ведется серьезная работа. Заместитель губернатора Наталья Шевчик рассказала, что за неделю на 11 увеличилось количество заключенных договоров на организацию временных рабочих мест, в работе еще 26 договоров. Количество зарегистрированных безработных увеличилось за неделю на 389 человек или на 0,11%, за этот же период существенно выросло и количество вакансий – на 2275 человек.