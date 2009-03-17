Земельные участки тюменцам должны быть предоставлены - пусть строят

Губернатор считает, что нельзя допускать никаких заминок и проволочек с предоставлением земельных участков. Муниципалитетам совместно с департаментом имущественных отношений поручено проанализировать и отладить это направление работы.
Начальник главного управления Центрального Банка РФ по Тюменской области Сергей Попов проинформировал собравшихся о состоянии банковской сферы в регионе. По его словам, банковская система находится в состоянии напряженной стабильности. С ним согласен и Владимир Якушев, который заметил, что банковская система сохранила ликвидность и способна оперативно, без задержек производить все расчеты - сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
О ситуации на рынке жилья доложил начальник главного управления строительства Евгений Мискевич. Управление оказывает всестороннюю помощь строительным организациям в приведении в порядок разрешительных документов. Сегодня такая работа ведется с двенадцатью компаниями. Пять объектов выведены из бездействия – на двух работы возобновлены, на трех идет накопление строительных материалов, в апреле строительство продолжится.
Обсуждая план капитальных вложений, глава региона обратил внимание, что при строительстве за счет бюджета необходимо максимально использовать материалы местных производителей: «По обеспечению продовольствием мы такие вопросы сняли, должны держать на контроле и ситуацию со строительными материалами - это позволит обеспечить работой коллективы десятков предприятий области».
Областная программа содействия занятости населения действует уже в полном объеме. По всем направлениям ведется серьезная работа. Заместитель губернатора Наталья Шевчик рассказала, что за неделю на 11 увеличилось количество заключенных договоров на организацию временных рабочих мест, в работе еще 26 договоров. Количество зарегистрированных безработных увеличилось за неделю на 389 человек или на 0,11%, за этот же период существенно выросло и количество вакансий – на 2275 человек.