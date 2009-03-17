Вальс и чечетка тюменских пенсионеров

Танцующие переглядывались, перемигивались, улыбались друг другу, танцевали вальс, отбивали чечетку…Где эти старушки, жалующиеся на здоровье – тут любой даст фору молодым. Вот вам слабо было бы в 60 лет записаться на танцы? А мужчина, приземлившийся рядом со мной, не уставший от быстрой мелодии, уже 3 года посещает курсы бальных танцев, а сюда, по его словам, ходит оттачивать мастерство, у него, кстати, неплохо получается. Каждый на этом вечере преследует свои цели – отдохнуть от домашней рутины, посмеяться с друзьями, «поразмять кости»… «Детей вырастила, внуки уже большие, почему бы и мне не развлечься?» - радостно поделилась дама с кудряшками. Это еще и повод нарядиться, подкраситься, надеть шпильки, пенсия совсем не повод для халата и домашних тапочек – для некоторых жизнь в этом возрасте только начинается…