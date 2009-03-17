Вальс и чечетка тюменских пенсионеров

Мужчины и женщины, средний возраст которых около 60-70 лет (как мне рассказали по секрету) - выглядели очень бодро, пришлось даже пересмотреть стереотипы, предполагающие, что люди «старшего поколения» лишь сидят на лавочках и жалуются на маленькую пенсию и высокие цены.
Для пришедших пела Елена Носикова и звучали танцевальные мелодии в исполнении оркестра русских народных инструментов.
Статные женщины в вечерних нарядах, с прическами, говорящими, что дамы не один час готовились к этим танцам, и галантные мужчины в парадных костюмах, начищенных ботинках и с искорками в глазах ну никак не выглядели увядшими пенсионерами.
Сегодня дедушки – снова мальчики, ищущие глазами в толпе пару для вальса, а бабушки (даже неудобно так называть этих нарядных кокеток) опять молоденькие девушки, шушукающиеся с подружками по поводу «вон того красавца» и краснеющие, когда этот самый красавец их приглашает.
Сразу видно, что многие знакомы друг с другом – смех и общие разговоры – где о помидорах, где о внуках, выдавали искреннюю радость встречи.
«В женихи просился – не взяла» - слышится из одного угла, «А Машка-то что на днях выкинула…» - эхом отвечают из другой кучки. Видно было даже несколько семейных пар – не зря говорят, что люди, долго прожившие вместе, становятся похожи - глаза у вальсирующих светились одинаково влюбленно.
Танцующие переглядывались, перемигивались, улыбались друг другу, танцевали вальс, отбивали чечетку…Где эти старушки, жалующиеся на здоровье – тут любой даст фору молодым. Вот вам слабо было бы в 60 лет записаться на танцы? А мужчина, приземлившийся рядом со мной, не уставший от быстрой мелодии, уже 3 года посещает курсы бальных танцев, а сюда, по его словам, ходит оттачивать мастерство, у него, кстати, неплохо получается. Каждый на этом вечере преследует свои цели – отдохнуть от домашней рутины, посмеяться с друзьями, «поразмять кости»… «Детей вырастила, внуки уже большие, почему бы и мне не развлечься?» - радостно поделилась дама с кудряшками. Это еще и повод нарядиться, подкраситься, надеть шпильки, пенсия совсем не повод для халата и домашних тапочек – для некоторых жизнь в этом возрасте только начинается…
«Главное, ребята, сердцем не стареть» - послышалось из зала – и столько искреннего жизнелюбия прозвучало в этом голосе, что сразу стало ясно, они у нас еще те, только по паспорту – пенсионеры.
Встречи проходят каждую неделю, по понедельникам, стоимость входного билета – 30 руб.