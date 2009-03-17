В Японии представлена модель робота для демонстрации одежды

Девочка-гуманоид имеет традиционно негабаритные глаза, небольшой нос и волосы по плечи, а также может похвастаться сорока двумя движениями, имитирующими походку и жесты моделей из плоти и крови.
Рост робота — 158 сантиметров, что соответствует размерам среднестатистической японской женщины в возрасте от 19 до 29 лет. Зато весит он (вместе с аккумуляторами) всего 43 килограмма.
"Привет всем, я кибернетический человек HRP-4C", — сказала железная манекенщица, презентуя саму себя на встрече с журналистами в Национальном институте передовых промышленных наук и технологий неподалеку от Токио.
По словам Судзи Кадзимы, одного из изобретателей подиумного чуда, черты лица робота намеренно напоминают героиню манга "Если бы мы сделали робота, слишком похожего на реального человека, это выглядело бы чересчур сверхъестественно".
Робот разработан в основном для использования в индустрии развлечений, но пока еще не продается.
Позируя перед фотографами и телевизионщиками, андроид принимал соблазнительные позы и сиял ослепительной улыбкой, выполняя команды, передаваемые по Bluetooth. Иногда, впрочем, девушка пыталась изобразить сразу несколько эмоций. Ученые объяснили ошибки тем, что высокочувствительные сенсоры робота неправильно истолковывали треск затворов фотокамер.
23 марта робот выйдет на подиум во время вполне официального показа.