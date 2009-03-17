В Тюмени обсудили закон о прямом урегулировании убытков в ОСАГО

Его организаторы – журнал про движение «Autotop» и Агентство по связям с общественностью «PRимер» - подтвердили, что проект продолжит свое существование и в непростом 2009 году, а в качестве темы для обсуждения выбрали что называется, на злобу дня: вступивший в силу первого марта закон о прямом урегулировании убытков в ОСАГО.
О предпосылках появления данного закона рассказал Александр Меренков, один из экспертов заседания, генеральный директор, руководитель Комитета по образованию Межрегионального Союза страховщиков УрФО "Белый соболь", заместитель Председателя Комитета по Европротоколу РСА «По идее, данные изменения в законодательстве об обязательном страховании автогражданской ответственности являются логическим звеном и прямым копированием т.н. европротокола. Однако, перенеся на российскую почву сам механизм прямого урегулирования, наши законодательные органы не успели (хотя времени было предостаточно, законопроект пролежал на полке почти три года) или не смогли внести изменения в другие законы, напрямую взаимодействующие с этими изменениями. Сказав А – не сказали до сих пор Б и все эти вопросы повисли в воздухе».
И в самом деле, до сих пор неясно довольно много основополагающих вещей: не внесены изменения в налоговый кодекс в части взаиморасчетов между страховыми компаниями, нет единой методики оценки ущерба и общего реестра независимых экспертов-техников, свои сложности возникают и при обращение в суд (при неправильном определении стоимости ремонта), поскольку наработанных процедур в российских судах в отношении ущерба по упрощенному регулированию пока нет. Получается, что с одной стороны, закон призван упростить жизнь автолюбителям в случае возникновения ДТП, но с другой стороны, при всех имеющихся недоработках специалисты советуют пользоваться им крайне осторожно.
Довольно негативное отношение к изменениям в закон об ОСАГО сложилось у представителей автообщественности. «На сегодняшний день мы видим один-единственный плюс в новом законе – это возможность обращения к своей страховой компании. И то этот плюс довольно теоретический. В остальном же, предстоит все та же беготня, нервотрепство, мошенничество на дорогах с действием данного закона не уменьшится, а даже увеличится, у мировых судей, к которым в случае конфликта будут обращаться участники ДТП, будет шок, так как наработанной практики нет и что делать с обращениями, где из всех документов будет фигурировать лишь извещение ГИБДД, непонятно» - такую точку зрения на заседании авто-пресс-клуба выразил Владимир Раков, Президент Союза Автолюбителей Тюмени.
Хотя ГИБДД, наоборот, обеими руками поддерживает изменения в законодательстве, особенно в той части, когда речь идет о разборе незначительных происшествий – по словам Анжелы Борисовой, начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУВД Тюменской области у «патрульных служб сегодня очень много сил и времени уходит на разбор именно тех дорожно-транспортных происшествий, которые подпадают под действия закона – незначительный, до 25 тысяч рублей, ущерб, никто не пострадал. Не всегда и не везде мы успеваем вовремя, водители на дорогах стоят, в результате образуются пробки, что затрудняет движение на дорогах города». Анжела Ивановна выразила надежду, что новый закон облегчит жизнь и службам ГИБДД области, и автолюбителям, сообщает Nashgorod.ru АСО «PRимер».