В Тюмени обсудили закон о прямом урегулировании убытков в ОСАГО

Довольно негативное отношение к изменениям в закон об ОСАГО сложилось у представителей автообщественности. «На сегодняшний день мы видим один-единственный плюс в новом законе – это возможность обращения к своей страховой компании. И то этот плюс довольно теоретический. В остальном же, предстоит все та же беготня, нервотрепство, мошенничество на дорогах с действием данного закона не уменьшится, а даже увеличится, у мировых судей, к которым в случае конфликта будут обращаться участники ДТП, будет шок, так как наработанной практики нет и что делать с обращениями, где из всех документов будет фигурировать лишь извещение ГИБДД, непонятно» - такую точку зрения на заседании авто-пресс-клуба выразил Владимир Раков, Президент Союза Автолюбителей Тюмени.