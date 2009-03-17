В Ирландии отмечают день святого Патрика

В честь святого Патрика устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется рекой. 17 марта - праздник не только ирландского святого, но и ирландской души, добавляет портал calend.ru.
Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира - в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне празднуют день святого Патрика. Яркие шествия, парады и гулянья людей, одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) заметны всюду, где проживают ирландцы. В петлицу в этот день вдевают клевер, символ Ирландии и удачи.
С именем святого Патрика связано множество легенд, например, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах», - это фраза святого уже стала хрестоматийной.
В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде листок трилистника, символизирующий крест, цвет католицизма, да и символьный цвет самой «изумрудной страны». Есть церковный гимн, в котором повествуется о том, что святой Патрик при помощи трилистника прервал языческий ритуал, который совершался в селении Тара, королевской столице Ирландии тех времен.
Святой Патрик - один из самых почитаемых во всем мире святых. Западная Церковь отмечает день его памяти 17 марта, в ряде православных Церквей его память чтится 30 марта по новому стилю (17 марта по старому стилю).
Но у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, одним из его непременных героев являются лепреконы - сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища. Впрочем, если вы вдруг поймаете башмачника, то помните, что полностью верить ему не следует, - эти человечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ.
Говорят, что лепреконы вошли в празднование Дня святого Патрика совсем недавно - компаниям, которые продают открытки на этот праздник, требовался симпатичный персонаж, который мог бы появиться на рисунках. А суровый, хотя и добрый, проповедник святой Патрик не совсем подходил для этой роли. На рисунках лепреконы, как правило, одеты в остроконечную шляпу и кожаный фартук.
Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утверждают, что первый парад состоялся в 1762 году именно в их городе. Тогда Ирландия находилась под властью англичан, и вполне возможно, что жители непокорных североамериканских колоний выражали таким образом свою с ними солидарность.