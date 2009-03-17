Улицы и микрорайоны Тобольска получили имена

В частности, члены комиссии рассмотрели предложения президента Российской Академии наук Ю.С. Осипова, директора ТИИ - филиала ТюмГНГУ, депутата Тобольской городской Думы А.Ю. Конева, членов общественного клуба защитников старины «Добрая воля» о переименовании улицы Розы Люксембург, находящейся на туристическом маршруте, возвратив ей историческое название Богоявленская.
Администрация города обратилась в комиссию с предложением отложить переименование улиц до наступления более стабильной экономической ситуации, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тобольска. После долгих дискуссий большинство членов комиссии по топонимике поддержала позицию исполнительного органа власти. Вместо переименования улиц было решено произвести дубляж их прежних названий. На перекрестках улиц будут установлены столбы, на которых памятные знаки будут уведомлять об историческом наименовании улицы.
Председатель городской комиссии по топонимике, заместитель главы администрации города Василий Сизиков отметил: «Если мы будем сейчас переименовывать улицу Розы Люксембург, то это приведет к определенным финансовым затратам не только со стороны местного бюджета, но и к неудобствам горожан. Решили, чтобы оставить память об улице Богоявленской, и других, мы будем сохранять их прежние имена рядом с новыми названиями. В это году на улице Ленина, которая идет под капитальный ремонт, мы установим знаки, где будет дублироваться ее старое название. И при ремонте последующих улиц мы это тоже будем учитывать».
Комиссия по топонимике также рассмотрела и приняла решение о наименовании улиц в микрорайонах Защитино, 18 микрорайона и в районе бывшей деревни Ершовка. Также предложено утвердить наименование микрорайонов №22 и 23, переименовать «Зону Центра» в микрорайон Центральный.