Улицы и микрорайоны Тобольска получили имена

Председатель городской комиссии по топонимике, заместитель главы администрации города Василий Сизиков отметил: «Если мы будем сейчас переименовывать улицу Розы Люксембург, то это приведет к определенным финансовым затратам не только со стороны местного бюджета, но и к неудобствам горожан. Решили, чтобы оставить память об улице Богоявленской, и других, мы будем сохранять их прежние имена рядом с новыми названиями. В это году на улице Ленина, которая идет под капитальный ремонт, мы установим знаки, где будет дублироваться ее старое название. И при ремонте последующих улиц мы это тоже будем учитывать».