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Тюменцы взяли награды Кубка мира

17 марта 2009, 14:05
Удачно завершился Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону среди слабовидящих для тюменцев из реабилитационного центра «Неге».

По итогам трёх этапов соревнований подопечные заслуженного тренера России Вячеслава Голдинова – Николай Полухин и Любовь Васильева стали призёрами общего зачёта

Состязательная программа закончилась в Канаде. В последних гонках представители Тюменского областного Центра спортивной подготовки оказались на высоте. Полухин выиграл лыжный старт на 10 км свободным стилем. В биатлонной гонке сибиряк стал обладателем бронзы. Серебро ему досталось в лыжном старте на 20 км свободным ходом. Благодаря успешному выступлению Николай занял по итогам трёх этапов Кубка планеты второе место, сообщает АСН «Тюменская арена».

Васильева стала третьей в биатлонной гонке. В общем же зачёте соревнований она завоевала бронзу.

#Новости#Биатлон#Тюменская область#Спорт#Ксения
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