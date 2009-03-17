Тюменцы взяли награды Кубка мира

По итогам трёх этапов соревнований подопечные заслуженного тренера России Вячеслава Голдинова – Николай Полухин и Любовь Васильева стали призёрами общего зачёта
Состязательная программа закончилась в Канаде. В последних гонках представители Тюменского областного Центра спортивной подготовки оказались на высоте. Полухин выиграл лыжный старт на 10 км свободным стилем. В биатлонной гонке сибиряк стал обладателем бронзы. Серебро ему досталось в лыжном старте на 20 км свободным ходом. Благодаря успешному выступлению Николай занял по итогам трёх этапов Кубка планеты второе место, сообщает АСН «Тюменская арена».
Васильева стала третьей в биатлонной гонке. В общем же зачёте соревнований она завоевала бронзу.