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Тюменцы соберут мягкие игрушки для воспитанников детских домов

17 марта 2009, 14:41
13 марта 2009 года в Тюмени стартовала благотворительная акция под названием «Чистое сердце!»
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Тюмень

Студенты ССУЗов Тюмени совместно с Управлением по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени собирают от всех желающих мягкие игрушки и подарки для детей-воспитанников детских домов и интернатов. Сбор будет идти с 13 марта до 15 апреля 2009 года включительно. 25 мая 2009 ребята - ССУЗовцы дают торжественный концерт, с раздачей собранных игрушек и подарков, в детском доме «Содружество» (ул. Ермакова, 1).

Такая благотворительная акция, как говорят организаторы, станет традиционным ежегодным событием. Ее цели - помощь молодым людям в социальной адаптации путем формирования позитивного мышления и активной жизненной позиции. А также - создание условий для расширения контактов между студентами и детьми, проживающими в детских домах и интернатах и организация совместного поиска эффективных форм социально-творческой деятельности в современных условиях.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 464-704, прием игрушек производится от всех желающих поучаствовать в акции, в центре внешкольной работы «Дзержинец» (Орджоникидзе, 56, корп.2).

Мероприятие проходит при поддержке управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

#Новости#Тюмень#Благотворительность#Ксения#Общество
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