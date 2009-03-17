Тюменцы соберут мягкие игрушки для воспитанников детских домов

Студенты ССУЗов Тюмени совместно с Управлением по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени собирают от всех желающих мягкие игрушки и подарки для детей-воспитанников детских домов и интернатов. Сбор будет идти с 13 марта до 15 апреля 2009 года включительно. 25 мая 2009 ребята - ССУЗовцы дают торжественный концерт, с раздачей собранных игрушек и подарков, в детском доме «Содружество» (ул. Ермакова, 1).
Такая благотворительная акция, как говорят организаторы, станет традиционным ежегодным событием. Ее цели - помощь молодым людям в социальной адаптации путем формирования позитивного мышления и активной жизненной позиции. А также - создание условий для расширения контактов между студентами и детьми, проживающими в детских домах и интернатах и организация совместного поиска эффективных форм социально-творческой деятельности в современных условиях.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 464-704, прием игрушек производится от всех желающих поучаствовать в акции, в центре внешкольной работы «Дзержинец» (Орджоникидзе, 56, корп.2).
Мероприятие проходит при поддержке управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.