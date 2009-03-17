Тюменцы соберут мягкие игрушки для воспитанников детских домов

Студенты ССУЗов Тюмени совместно с Управлением по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени собирают от всех желающих мягкие игрушки и подарки для детей-воспитанников детских домов и интернатов. Сбор будет идти с 13 марта до 15 апреля 2009 года включительно. 25 мая 2009 ребята - ССУЗовцы дают торжественный концерт, с раздачей собранных игрушек и подарков, в детском доме «Содружество» (ул. Ермакова, 1).