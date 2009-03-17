Тюменские старосты проведут антикризисную акцию в вузах

В рамках семинара выступил директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Грамотин Д.В., и еще раз подчеркнул, что поддерживает ребят в их начинаниях, и готов к активному взаимодействию с «Лигой Старост», так как считает проект очень перспективным.