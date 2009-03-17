Тюменские старосты проведут антикризисную акцию в вузах

На мероприятии, которое проходило в конференц-зале департамента по спорту и молодежной политики, присутствовали проректора по внеучебной работе вузов города Тюмени и заместители директоров и деканов по внеучебной работе.
Главные вопросы встречи обозначились следующим образом:
- Аккредитация в вузах области
- Антикризисная политика в вузе
- Проект «Легитимный староста»
В первом блоке с докладом по итогам пройденной вузом аккредитации выступила проректор по внеучебной работе Тюменского государственного университета, Ермакова Н.А.
Во втором блоке «Лига старост Тюменской области» выступила с предложением провести антикризисную акцию, направленную на повышение информированности студенчества в сфере антикризисной политики в вузах города. Наставники согласились, что проблема информирования существует, и поддержали инициативу студентов.
В третьем блоке старосты презентовали концепцию проведения проекта «Легитимный староста 2009».
В рамках семинара выступил директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Грамотин Д.В., и еще раз подчеркнул, что поддерживает ребят в их начинаниях, и готов к активному взаимодействию с «Лигой Старост», так как считает проект очень перспективным.