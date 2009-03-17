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Тюменские старосты проведут антикризисную акцию в вузах

17 марта 2009, 10:39
16 марта 2009 года ТРМОО «Лига старост Тюменской области» провела семинар «Лиги наставников».
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Тюмень

На мероприятии, которое проходило в конференц-зале департамента по спорту и молодежной политики, присутствовали проректора по внеучебной работе вузов города Тюмени и заместители директоров и деканов по внеучебной работе.

Главные вопросы встречи обозначились следующим образом:

- Аккредитация в вузах области

- Антикризисная политика в вузе

- Проект «Легитимный староста»

В первом блоке с докладом по итогам пройденной вузом аккредитации выступила проректор по внеучебной работе Тюменского государственного университета, Ермакова Н.А.

Во втором блоке «Лига старост Тюменской области» выступила с предложением провести антикризисную акцию, направленную на повышение информированности студенчества в сфере антикризисной политики в вузах города. Наставники согласились, что проблема информирования существует, и поддержали инициативу студентов.

В третьем блоке старосты презентовали концепцию проведения проекта «Легитимный староста 2009».

В рамках семинара выступил директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Грамотин Д.В., и еще раз подчеркнул, что поддерживает ребят в их начинаниях, и готов к активному взаимодействию с «Лигой Старост», так как считает проект очень перспективным.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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