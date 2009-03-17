Тюменские филателисты вспомнят Юрия Гагарина

Марка имеет номинал 10 рублей, отпечатана в листах малого формата с красочным оформлением полей, в листе 10 марок и 2 купона. Тираж марки 1,2млн.
Кроме того, сегодня же помимо марки, этому событию посвящён выпуск маркированной двусторонней почтовой карточки с литерой "В", сообщает Nashgorod.ru пресс-служба УФПС Тюменской области.
Жители областного центра и гости города могут пополнить свои коллекции в магазине «Филателист» (ул. Республики, 144). Кроме того, с 19 марта там же будет организована выставка, посвященная 75-летию первого космонавта страны Юрия Гагарина. Посетители смогут полюбоваться марками, открытками и конвертами со спецгашением. Автор экспозиции – Андрей Торбин, сотрудник УФПС Тюменской области и известный в области коллекционер. В экспозицию попадут марки не только Андрея Владимировича, но и других тюменских коллекционеров. Работа выставки продлится до 14 апреля.