Тюменские филателисты вспомнят Юрия Гагарина

Жители областного центра и гости города могут пополнить свои коллекции в магазине «Филателист» (ул. Республики, 144). Кроме того, с 19 марта там же будет организована выставка, посвященная 75-летию первого космонавта страны Юрия Гагарина. Посетители смогут полюбоваться марками, открытками и конвертами со спецгашением. Автор экспозиции – Андрей Торбин, сотрудник УФПС Тюменской области и известный в области коллекционер. В экспозицию попадут марки не только Андрея Владимировича, но и других тюменских коллекционеров. Работа выставки продлится до 14 апреля.