Тобольской городской думе - 15 лет

С момента избрания действующей городской Думы четвертого созыва прошло чуть больше трех лет. Количество избирательных округов и депутатов увеличилось до 25. Срок полномочий депутатов продлен до пяти лет. В третий раз избиратели города наделили депутатскими полномочиями В.П. Неймышева. К 415-летию Тобольска депутаты установили официальные символы города - герб и флаг. Были утверждены такие концептуальные документы, как Генеральный план и Стратегический план устойчивого развития муниципального образования до 2015 года. Доходы и расходы городского бюджета, одного из главнейших утверждаемых депутатами документов, за этот период выросли в три раза.