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Тобольской городской думе - 15 лет

17 марта 2009, 14:30
Избрание представительного органа местного самоуправления города Тобольска состоялось 6 марта 1994 года. В состав Тобольской городской думы первого созыва было избрано 6 депутатов. Срок полномочий депутатов составлял два года.

Избрание представительного органа местного самоуправления города Тобольска состоялось 6 марта 1994 года. В состав Тобольской городской думы первого созыва было избрано 6 депутатов. Срок полномочий депутатов составлял два года, сообщает тобольская интернет-газета.

С момента избрания действующей городской Думы четвертого созыва прошло чуть больше трех лет. Количество избирательных округов и депутатов увеличилось до 25. Срок полномочий депутатов продлен до пяти лет. В третий раз избиратели города наделили депутатскими полномочиями В.П. Неймышева. К 415-летию Тобольска депутаты установили официальные символы города - герб и флаг. Были утверждены такие концептуальные документы, как Генеральный план и Стратегический план устойчивого развития муниципального образования до 2015 года. Доходы и расходы городского бюджета, одного из главнейших утверждаемых депутатами документов, за этот период выросли в три раза.

По случаю юбилея Тобольской городской Думы губернатор Владимир Якушев тепло поздравил и пожелал новых успехов во благо родного города депутатам, сотрудникам аппарата Думы, всем тоболякам.

#Новости#Таня#Политика
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