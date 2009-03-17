"Справедливая Россия" выдвинет двух кандидатов на пост мэра Сочи

Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Николай Левичев подчеркнул, что один из партийных кандидатов станет реальным претендентом на победу. Имен своих кандидатов партия пока не называет.
Решение о выдвижении сразу нескольких кандидатов Левичев объяснил словами: "Там такая тусовка соберется - думаю, это будет спектакль, достойный тех культурных акций, которые обычно проходят в этом городе". Второй кандидат, по словам представителя руководства партии, будет обеспечивать успешное выступление первого. Кстати, Левичев предположил, что для определения победителя сочинских выборов потребуется провести второй тур.
Выборы мэра Сочи назначены на 26 апреля, регистрация кандидатов будет продолжаться до 26 марта. Документы на регистрацию уже подали военный пенсионер Сергей Бернасовский, гендиректор авиакомпании "Эрлен" Николай Кузнецов, один из лидеров движения "Солидарность" Борис Немцов, глава федерации армрестлинга Сочи Станислав Корецкий, секретарь сочинского отделения КПРФ Юрий Дзагания и пенсионер Виктор Зуйков. Также о намерении баллотироваться в мэры Сочи объявили бизнесмен Александр Лебедев и депутат Госдумы, представитель ЛДПР Андрей Луговой.
В 2008 году в Сочи сменилось два мэра. Глава города Виктор Колодяжный летом оставил пост мэра и перешел на работу в госкорпорацию "Олимпстрой". Сменивший его мэр Владимир Афанасенков осенью ушел в отставку по состоянию здоровья.