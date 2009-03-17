"Справедливая Россия" выдвинет двух кандидатов на пост мэра Сочи

Решение о выдвижении сразу нескольких кандидатов Левичев объяснил словами: "Там такая тусовка соберется - думаю, это будет спектакль, достойный тех культурных акций, которые обычно проходят в этом городе". Второй кандидат, по словам представителя руководства партии, будет обеспечивать успешное выступление первого. Кстати, Левичев предположил, что для определения победителя сочинских выборов потребуется провести второй тур.