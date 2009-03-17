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Сильная простуда - еще одна причина не садиться за руль

17 марта 2009, 13:43
Любому водителю известно, что, выпив пару рюмок, за руль садиться запрещено. Однако мало кто знает, что схожее состояние человек испытывает при сильной простуде.

Реакции простуженного водителя замедляются примерно так же, как и у подвыпившего.

Врачи из германского фонда исследования легочных заболеваний провели исследование, в котором приняли участие более 100 автомобилистов, кроме того, были опрошены еще 4000 человек.

"У пациентов с выраженными симптомами гриппа ухудшается способность концентрироваться, а время реакции увеличивается на 11 процентов по сравнению со здоровым состоянием", - заявил профессор Харальд Морр, возглавляющий фонд.

Состояние, в котором находится простуженный водитель, сравнимо с состоянием опьянения при концентрации алкоголя в крови около 0,5-0,65 промилле. Напомним, что по российским законам пьяным считается водитель, в крови которого содержание алкоголя превышает 0,3 промилле.

Тем не менее, 38 процентов опрошенных исследователями водителей заявили, что им доводилось садиться за руль при сильной простуде и даже при высокой температуре. Причем более половины из них не подозревали о том, какое влияние может иметь простуда на способность управлять автомобилем.

Германские врачи рекомендуют воздерживаться от поездок за рулем в тех случаях, если вы заболели. Особенно когда вы чувствуете усталость или принимали медикаменты.

Помните, действие простуды сравнимо с алкогольным опьянением.

#Новости#Грипп#Автовладельцы#Медицина#Ксения#Общество
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