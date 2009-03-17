Сильная простуда - еще одна причина не садиться за руль

Реакции простуженного водителя замедляются примерно так же, как и у подвыпившего.
Врачи из германского фонда исследования легочных заболеваний провели исследование, в котором приняли участие более 100 автомобилистов, кроме того, были опрошены еще 4000 человек.
"У пациентов с выраженными симптомами гриппа ухудшается способность концентрироваться, а время реакции увеличивается на 11 процентов по сравнению со здоровым состоянием", - заявил профессор Харальд Морр, возглавляющий фонд.
Состояние, в котором находится простуженный водитель, сравнимо с состоянием опьянения при концентрации алкоголя в крови около 0,5-0,65 промилле. Напомним, что по российским законам пьяным считается водитель, в крови которого содержание алкоголя превышает 0,3 промилле.
Тем не менее, 38 процентов опрошенных исследователями водителей заявили, что им доводилось садиться за руль при сильной простуде и даже при высокой температуре. Причем более половины из них не подозревали о том, какое влияние может иметь простуда на способность управлять автомобилем.
Германские врачи рекомендуют воздерживаться от поездок за рулем в тех случаях, если вы заболели. Особенно когда вы чувствуете усталость или принимали медикаменты.
Помните, действие простуды сравнимо с алкогольным опьянением.