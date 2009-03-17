Шеф-повар тюменской коррекционной школы осуждена за незаконный оборот наркотиков

Как установило следствие, Людмила Пропп работала шеф-поваром в коррекционной школе и там же торговала гашишем. Об этом стало известно сотрудникам органов внутренних дел. 23 декабря 2008 года после продажи в образовательном учреждении более 15 граммов гашиша одному из наркоманов она была задержана оперативниками, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.