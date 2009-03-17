Шеф-повар тюменской коррекционной школы осуждена за незаконный оборот наркотиков

Как установило следствие, Людмила Пропп работала шеф-поваром в коррекционной школе и там же торговала гашишем. Об этом стало известно сотрудникам органов внутренних дел. 23 декабря 2008 года после продажи в образовательном учреждении более 15 граммов гашиша одному из наркоманов она была задержана оперативниками, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского округа Тюмени доказательств признал Людмилу Пропп виновной по ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере) и приговорил ее к 3 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.