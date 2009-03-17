Сергей Иванов взялся за образование: вузов слишком много и они готовят не те кадры

Об этом Иванов заявил во вторник на заседании коллегии Минобрнауки.
По мнению вице-премьера, нужно вводить более объективные требования к лицензированию и аккредитации вузов и вдумчивее подходить к наделению тем или иным статусом, передает ИТАР-ТАСС.
Как отметил Иванов, из 6 млн российских студентов более 1 млн 820 тыс. - будущие экономисты и управленцы, гуманитариев - еще миллион. В то же время по таким важным специальностям, как приборостроение и оптотехника, обучается чуть больше 50 тыс. человек, будущих специалистов-химиков - 71 тыс., физико-математические науки изучает 87 тыс. человек, радиотехнику - 116 тысяч.
При этом, по словам Иванова, нынешние требования к "синим воротничкам" почти такие же, как к инженерам, сообщает РИА "Новости". Речь идет, по сути, о необходимости высшего инженерного образования для квалифицированного рабочего, так как на некоторых станках, стоимость которых достигает миллионы долларов, могут работать только такие операторы, считает вице-премьер.
Как резюмировал Иванов, приведя такую статистику, профессионалов для той самой реальной экономики, о которой постоянно ведется речь, у нас готовится в разы меньше, чем для сферы управления и финансов.
Сейчас в России около 1,5 тысяч вузов и 2200 различных филиалов. В то время, как во всем СССР было лишь порядка 600 вузов, из них - 20-30 университетов. В РФ сейчас 383 университета и 221 академия.
Как отметил вице-премьер, главным критерием жизнеспособности того или иного вуза должна стать его эффективность. Министерству образования необходимо направить свои усилия на интеграцию науки и образования, заявил Иванов.
Также, как заявил Сергей Иванов, надо активнее перенимать мировой опыт, когда на базе университетов, других вузов создаются крупные научные центры, а также различные технополисы, территории науки и бизнес-инкубаторы.