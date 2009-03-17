Сергей Иванов взялся за образование: вузов слишком много и они готовят не те кадры

При этом, по словам Иванова, нынешние требования к "синим воротничкам" почти такие же, как к инженерам, сообщает РИА "Новости". Речь идет, по сути, о необходимости высшего инженерного образования для квалифицированного рабочего, так как на некоторых станках, стоимость которых достигает миллионы долларов, могут работать только такие операторы, считает вице-премьер.