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Сергей Иванов взялся за образование: вузов слишком много и они готовят не те кадры

17 марта 2009, 13:32
Вице-премьер Сергей Иванов считает, что количество вузов в России необходимо сократить и озаботиться качеством образования, так как высшие учебные заведения готовят слишком много управленцев.

Об этом Иванов заявил во вторник на заседании коллегии Минобрнауки.

По мнению вице-премьера, нужно вводить более объективные требования к лицензированию и аккредитации вузов и вдумчивее подходить к наделению тем или иным статусом, передает ИТАР-ТАСС.

Как отметил Иванов, из 6 млн российских студентов более 1 млн 820 тыс. - будущие экономисты и управленцы, гуманитариев - еще миллион. В то же время по таким важным специальностям, как приборостроение и оптотехника, обучается чуть больше 50 тыс. человек, будущих специалистов-химиков - 71 тыс., физико-математические науки изучает 87 тыс. человек, радиотехнику - 116 тысяч.

При этом, по словам Иванова, нынешние требования к "синим воротничкам" почти такие же, как к инженерам, сообщает РИА "Новости". Речь идет, по сути, о необходимости высшего инженерного образования для квалифицированного рабочего, так как на некоторых станках, стоимость которых достигает миллионы долларов, могут работать только такие операторы, считает вице-премьер.

Как резюмировал Иванов, приведя такую статистику, профессионалов для той самой реальной экономики, о которой постоянно ведется речь, у нас готовится в разы меньше, чем для сферы управления и финансов.

Сейчас в России около 1,5 тысяч вузов и 2200 различных филиалов. В то время, как во всем СССР было лишь порядка 600 вузов, из них - 20-30 университетов. В РФ сейчас 383 университета и 221 академия.

Как отметил вице-премьер, главным критерием жизнеспособности того или иного вуза должна стать его эффективность. Министерству образования необходимо направить свои усилия на интеграцию науки и образования, заявил Иванов.

Также, как заявил Сергей Иванов, надо активнее перенимать мировой опыт, когда на базе университетов, других вузов создаются крупные научные центры, а также различные технополисы, территории науки и бизнес-инкубаторы.

#Новости#Россия#Таня#Общество
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