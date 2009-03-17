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Российские сотовые операторы попросили Apple снизить цены на iPhone

17 марта 2009, 17:38
Российские сотовые операторы попросили Apple снизить закупочные цены на iPhone и смягчить условия договоренности об объемах продаж, пишет "Коммерсант" со ссылкой на неназванного участника рынка.

Вместе операторы большой тройки обещали закупить у Apple несколько миллионов iPhone: МТС миллион за два года, "Вымпелком" и "Мегафон" по полтора миллиона за три года.

Информацию о переговорах изданию подтвердили в "Мегафоне". В "Вымпелкоме" сказали, что встречались с представителями Apple, но не уточнили деталей. В МТС факт переговоров не подтвердили.

В то же время в 2008 году, по данным одного из источников газеты, операторы сообща продали всего 180 тысяч устройств, а в новом продажи снизились на 30-40 процентов. По январским данным аналитиков Mobile Research Group, речь скорее идет о 120 тысячах телефонов. Официальных данных объемов продаж так и не было представлено. Считается, что на объем продаж повлиял не только кризис, но и большое число "серых" аппаратов на рынке.

В России iPhone 3G появился в начале октября. Сотовые операторы закупали восьми- и шестнадцатигигабайтные устройства по 400 и 470 евро соответственно. В настоящее время в магазинах они стоят около 21,5 и 25 тысяч рублей. В мире за первые три дня продаж было продано около миллиона устройств.

#Новости#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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