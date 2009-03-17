Российские сотовые операторы попросили Apple снизить цены на iPhone

В то же время в 2008 году, по данным одного из источников газеты, операторы сообща продали всего 180 тысяч устройств, а в новом продажи снизились на 30-40 процентов. По январским данным аналитиков Mobile Research Group, речь скорее идет о 120 тысячах телефонов. Официальных данных объемов продаж так и не было представлено. Считается, что на объем продаж повлиял не только кризис, но и большое число "серых" аппаратов на рынке.