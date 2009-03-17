Реклама тюменского бара «Зажигалка» признана непристойной

Рекламный баннер ООО «Тюмень-Зажигалка», размещавшийся на перекрестке улиц 50 лет Октября и Одесская, признан комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области ненадлежащим и противоречащим рекламному законодательству.
На щите была изображена мультяшная девушка в полуобнаженном виде с сопроводительным текстом: «Эротический бар «Зажигалка». Стриптиз ежедневно с 20-00 до утра». За выставление на всеобщее обозрение женских прелестей бару выдано предписание - прекратить нарушать закон.
По материалам дела баннер с полуобнаженной девушкой провисел в городе месяц. Такой срок сотрудникам антимонопольной службы удалось доказать при рассмотрении дела. Сколько времени на самом деле такую рекламу лицезрели граждане не известно. У компании не оказалось документов о сроках ее размещения. При этом представители ООО «Тюмень-Зажигалка» путались в своих объяснениях о времени размещения плаката на городском щите.
Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского УФАС России, в присутствие такого образа в своей рекламе администрация клуба не видела ничего оскорбительного. Однако эксперт, которому для заключения по правилам рассмотрения дел по признакам нарушения рекламного законодательства бала направлена реклама, вынес другой вердикт. «Так как данная реклама является разновидностью наружной рекламы (щит находится в свободном обозрении для всех категорий граждан, включая несовершеннолетних), она противоречит ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
В данном законе говорится о том, что ребенок должен быть защищен от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию», - пишет он. Таким образом, по заключению эксперта изображение полуобнаженного женского тела является непристойным и оскорбительным для определенной категории граждан. Пункт 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» запрещает использовать непристойные и оскорбительные образы.
Стоит отметить, что духовное состояние подростков интересует не только антимонопольную службу. По информации прокуратуры Тюменской области, ведомство также приступило к проверке исполнения законодательства, направленного на обеспечение здорового образа жизни детей. Контрольные мероприятия продляться до 20 апреля текущего года.
Сотрудники же антимонопольной службы передадут все материалы по данному производству уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении. За данное правонарушение компании может быть назначен штраф от 40 до 500 тысяч рублей.
Дополнительная информация может быть предоставлена в пресс-службе Тюменского УФАС России по телефону 63-41-67.