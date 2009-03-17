Реклама тюменского бара «Зажигалка» признана непристойной

По материалам дела баннер с полуобнаженной девушкой провисел в городе месяц. Такой срок сотрудникам антимонопольной службы удалось доказать при рассмотрении дела. Сколько времени на самом деле такую рекламу лицезрели граждане не известно. У компании не оказалось документов о сроках ее размещения. При этом представители ООО «Тюмень-Зажигалка» путались в своих объяснениях о времени размещения плаката на городском щите.