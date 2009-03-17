Путин представит антикризисный план на суд общественности

Ранее сообщалось, что правительство готово выделить на антикризисные меры в 2009 году до полутора триллионов рублей. Из-за этого расходы федерального бюджета не только не уменьшатся, но и увеличатся. По последним данным, за год они составят 9,5-9,6 триллиона рублей при изначальных проектировках в девять триллионов рублей. Доходы при этом уменьшатся на 42 процента по сравнению с планом и не превысят 6,3 триллиона рублей. Дефицит будет покрываться за счет средств Резервного фонда.