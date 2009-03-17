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Путин представит антикризисный план на суд общественности

17 марта 2009, 09:12
Правительство России намерено опубликовать в СМИ антикризисный план для его последующего экспертного и общественного обсуждения. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Путин

Премьер-министр также сообщил, что антикризисный план поступит в Госдуму одновременно со скорректированным бюджетом на 2009 год. Кроме того, правительство, по словам Путина, будет менять программу антикризисных действий в зависимости от развития ситуации в мировой экономике.

Для того, чтобы антикризисный план был подготовлен, Путин призвал членов правительства провести инвентаризацию и анализ всех мер, направленных на противодействие спаду в экономике. "По итогам работы будет подготовлен комплексный документ. В него войдут как уже принятые ранее решения, реализация которых должна быть продолжена, так и новые планы, рассчитанные до конца 2009 года", - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что правительство готово выделить на антикризисные меры в 2009 году до полутора триллионов рублей. Из-за этого расходы федерального бюджета не только не уменьшатся, но и увеличатся. По последним данным, за год они составят 9,5-9,6 триллиона рублей при изначальных проектировках в девять триллионов рублей. Доходы при этом уменьшатся на 42 процента по сравнению с планом и не превысят 6,3 триллиона рублей. Дефицит будет покрываться за счет средств Резервного фонда.

#Новости#Экономика#Путин#Ксения
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