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Пенсии россиян увеличат с декабря почти на треть

17 марта 2009, 13:12
Базовая часть пенсии в России будет повышена с 1 декабря 2009 года на 31,4 процента, а не на 26,5 процента, как планировалось ранее.

Такое заявление на совещании в Пенсионном фонде РФ (ПФР) сделала министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, пенсии будут повышены для того, чтобы социальная пенсия сравнялась с прожиточным минимумом пенсионера. В 2008 году прожиточный минимум пенсионера составлял 3191 рубль.

В середине февраля председатель правления ПФР Антон Дроздов заявил, что в текущем году будет произведена корректировка размера пенсий россиян с учетом инфляции. Кроме того, российские власти пересмотрят бюджеты социальных фондов в соответствии с новым экономическим прогнозом на 2009 год.

По словам Дроздова, до конца 2009 года будет дважды повышена базовая часть пенсии, а также увеличится страховая часть пенсии. С 1 марта базовую часть пенсии планируется довести до 1950 рублей, а с 1 декабря - до 2460 рублей. Страховая часть пенсии с 1 апреля 2009 года планируется увеличить на 17,5 процента, вместо запланированных 15,6 процента.

17 марта Дроздов также сообщил, что дефицит бюджета ПФР в текущем году составит 315,6 миллиарда рублей. Планируется, что дефицит будет покрыт за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета.

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