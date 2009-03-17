Пенсии россиян увеличат с декабря почти на треть

По словам Дроздова, до конца 2009 года будет дважды повышена базовая часть пенсии, а также увеличится страховая часть пенсии. С 1 марта базовую часть пенсии планируется довести до 1950 рублей, а с 1 декабря - до 2460 рублей. Страховая часть пенсии с 1 апреля 2009 года планируется увеличить на 17,5 процента, вместо запланированных 15,6 процента.