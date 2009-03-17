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Открытие новых магазинов в Тюменской области нецелесообразно

17 марта 2009, 12:16
На тысячу жителей Тюмени приходится свыше тысячи квадратных метров торговых площадей, по этому показателю мы опережаем Москву.

Такие цифры прозвучали на очередном заседании Президиума правительства области. В начале года руководители предприятий легкой промышленности сетовали на недостаток торговых площадей для реализации товаров местных производителей. Но, как показал проведенный анализ, в целом по области, за исключением нескольких районов, создание дополнительно новой сети магазинов «Тюменские товары» в районах нецелесообразно.

И дело совсем не в площадях, а в том, чтобы местные предприятия производили товары, способные реально конкурировать с подобной продукцией на рынке по критерию «цена-качество». Тогда и не будет проблем с реализацией.

#Новости#Покупка-продажа#Тюменская область#Ксения#Экономика
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