Открытие новых магазинов в Тюменской области нецелесообразно

Такие цифры прозвучали на очередном заседании Президиума правительства области. В начале года руководители предприятий легкой промышленности сетовали на недостаток торговых площадей для реализации товаров местных производителей. Но, как показал проведенный анализ, в целом по области, за исключением нескольких районов, создание дополнительно новой сети магазинов «Тюменские товары» в районах нецелесообразно.
И дело совсем не в площадях, а в том, чтобы местные предприятия производили товары, способные реально конкурировать с подобной продукцией на рынке по критерию «цена-качество». Тогда и не будет проблем с реализацией.