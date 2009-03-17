Определились все соперники России в борьбе за чемпионат мира по футболу

По правилам ФИФА, для проведения чемпионата мира необходимо 12 стадионов вместимостью не менее 40 тысяч человек. Матч открытия и финал должны играться на аренах вместимостью не менее 80 тысяч зрителей. Вопрос о том, в каких городах России будут построены стадионы для проведения матчей чемпионата мира, пока не решен.