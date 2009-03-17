Определились все соперники России в борьбе за чемпионат мира по футболу

Кроме России на проведение этих турниров будут претендовать Австралия, Англия, Индонезия, Япония, Мексика, Катар, Южная Корея, США, а также Бельгия и Нидерланды (совместно) и Испания и Португалия (совместно), сообщает Associated Press.
Таким образом, ФИФА приняла 11 заявок. При этом Катар и Южная Корея будут бороться только за чемпионат мира 2022 года, а остальные девять заявок - за оба турнира. Крайним сроком подачи заявок было 16 марта, а страны-организаторы ЧМ-2018 и ЧМ-2022 станут известны в декабре 2010 года.
13 марта генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что официальная заявка России на проведение чемпионата мира отправлена в ФИФА. Позднее министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко (он также занимает пост президента РФС) отметил, что Российскому футбольному союзу предстоит заручиться поддержкой правительства.
По правилам ФИФА, для проведения чемпионата мира необходимо 12 стадионов вместимостью не менее 40 тысяч человек. Матч открытия и финал должны играться на аренах вместимостью не менее 80 тысяч зрителей. Вопрос о том, в каких городах России будут построены стадионы для проведения матчей чемпионата мира, пока не решен.