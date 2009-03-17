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Олимпиада по истории поможет школьникам поступить в ТюмГУ

17 марта 2009, 15:55
Тюменский государственный университет по соглашению с МГУ им. М.В. Ломоносова проводит региональный и заключительный тур всероссийской олимпиады «Ломоносов – 2009» по истории.

Победители и призеры заключительного тура принимаются в Тюменский университет по направлению «история» и специальности «документоведение и документационное обеспечение управления» без экзаменов.

Региональный тур олимпиады пройдет 6 апреля в 11.00, по адресу Тюмень, ул. Ленина, 23, ауд. 501, а также с 01 по 06 апреля в филиалах ТюмГУ.

Заключительный тур олимпиады пройдет 26 апреля в 11.00, по адресу Тюмень, ул. Ленина, 23, ауд. 501.

Для участия в олимпиаде необходимо:

- в период с 15 по 30 марта зарегистрироваться на сайте исторического факультета МГУ по адресу www.hist.msu.ru

- накануне участия предоставить ксерокопию паспорта (паспорт предъявляется), справку с места учебы, 4 фотографии.

#Новости#ТюмГУ#Школы#Таня#Общество
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