Олимпиада по истории поможет школьникам поступить в ТюмГУ

Победители и призеры заключительного тура принимаются в Тюменский университет по направлению «история» и специальности «документоведение и документационное обеспечение управления» без экзаменов.
Региональный тур олимпиады пройдет 6 апреля в 11.00, по адресу Тюмень, ул. Ленина, 23, ауд. 501, а также с 01 по 06 апреля в филиалах ТюмГУ.
Заключительный тур олимпиады пройдет 26 апреля в 11.00, по адресу Тюмень, ул. Ленина, 23, ауд. 501.
Для участия в олимпиаде необходимо:
- в период с 15 по 30 марта зарегистрироваться на сайте исторического факультета МГУ по адресу www.hist.msu.ru
- накануне участия предоставить ксерокопию паспорта (паспорт предъявляется), справку с места учебы, 4 фотографии.