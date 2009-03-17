Новая мебель помогла школьникам Ярковского района поправить своё здоровье

По результатам профилактических медицинских осмотров детей и подростков, в течение пяти последних лет наблюдается уменьшение количества учащихся, у которых выявлено снижение остроты зрения (уменьшение в 2,3 раза), нарушение осанки (уменьшение в 4,2 раза), сколиоз (уменьшение в 1,8 раз).