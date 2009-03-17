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Новая мебель помогла школьникам Ярковского района поправить своё здоровье

17 марта 2009, 12:33
В 2003-2008 гг. в общеобразовательных школах Ярковского района установлена новая школьная мебель, а также произведена реконструкция систем освещения в учебных помещениях.

По результатам профилактических медицинских осмотров детей и подростков, в течение пяти последних лет наблюдается уменьшение количества учащихся, у которых выявлено снижение остроты зрения (уменьшение в 2,3 раза), нарушение осанки (уменьшение в 4,2 раза), сколиоз (уменьшение в 1,8 раз).

Как сообщили в Роспотребнадзоре, соблюдения требований санитарных норм при проведении учебных занятий, правильная постановка физического воспитания в школах, улучшение качества медицинских осмотров и медицинского обслуживания учащихся позволит надеяться, что в дальнейшем будет идти снижении влияния неблагоприятных факторов учебного процесса на здоровье учащихся.

#Новости#Здоровье#Школы#Медицина#Ксения#Общество
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